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家長不用站在校門聊天　全台首創！結合咖啡廳的幼稚園

▲▼四季走走 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於重點14期重劃區的「四季藝術幼兒園仁美校」是全台第一座結合咖啡廳的新創幼兒園。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

面對少子化趨勢，台中知名的「四季藝術幼兒園」逆勢成長，持續擴展校區，位於重點14期重劃區的「仁美校」更是全台第一座結合咖啡廳的新創幼兒園。

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坐落於台中北屯區的四季藝術幼兒園，四季藝術兒童教育機構創辦人唐富美表示：「幼兒園與咖啡館的結合在台灣少見，這個靈感來自於家長的需求，從以前到現在，許多家長在接送孩子時，缺乏適合的等候與交流空間，都只能站在校門口聊天，我也想那何不就創造一個舒服的空間？」

▲▼四季走走 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「四季走走咖啡館」，裡頭包含了四季想想藝術展覽空間與四季學學假日學校，部分場域對外開放，提供企業講座與親子休閒空間。（圖／記者陳筱惠攝）

進一步走進佔地千坪的基地，其中「四季走走咖啡館」，裡頭包含了四季想想藝術展覽空間與四季學學假日學校，部分場域對外開放，提供企業講座與親子休閒空間。有趣的是，仁美校不僅擁有大自然景觀，更在校內打造一條真正的小河，四季變化帶來不同風貌，小朋友們叫他「仁美溪」。

▲▼四季走走 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲仁美校不僅擁有大自然景觀，更在校內打造一條真正的小河。（圖／記者陳筱惠攝）

在台中擁有5間分校的四季幼兒園，並涵蓋國小ESL課程，服務範圍遍及南屯區、西屯區、北屯區。仁美校由半畝塘建築與文彬建築師事務所聯手打造，並由麗明營造興建。

▲▼四季走走 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲四季藝術兒童教育機構創辦人唐富美幼兒園結合咖啡廳，靈感來自許多家長在接送孩子時，都只能站在校門口聊天。（圖／記者陳筱惠攝）

而這也是台灣民間營建業的第一次，由民間營建業者推動綠色環保，攜手財團法人台灣營建研究院，全案啟動專案碳排係數與碳排量計算分析，成為「建築節能減碳大數據庫」建置的來源之一，更取得ISO14067碳足跡認證，成就了許多幼兒園的「第一次」。

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關鍵字：教育台中幼兒園創新綠建築四季走走四季幼稚園

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