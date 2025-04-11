預售案附近「多一設施」自住客傻了！全場也搖頭：不考慮

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人會看預售屋，期待新居落成的那天，對生活環境充滿美好想像。不過，一名已經在看預售屋的網友表示，他發現關注的建案附近突然多了砂石場的建案工程，忍不住求問其他人還會不會考慮該案，如果很喜歡還會照買嗎？話題引發討論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「自住宅旁蓋砂石場」，文中求助，「如果在看預售屋，沒多久發現關注建案附近，突然多了砂石場的建案工程，大家還會考慮這案子嗎？還是喜歡此建案照買呢？」

貼文引發討論，大票網友馬上搖頭，「千萬不要，我工作的地方附近是建材行，每天早上掃砂都超多的」、「粉塵吸到飽」、「關鍵是道路上的砂石車可能也不少，道路安全疑慮…」、「砂土超多，我是不考慮」、「先不看砂石車跟水泥車，光是地上的粉塵就超爽的」、「剛剛去找一個砂石場建案評論想轉貼，住戶自己評論慘況，滿天砂塵，找不到評論刪掉了。」

另外，先前曾有網友發起類似討論，也是看到一個很喜歡的物件，且剛好符合預算，可缺點是距離高速公路很近，後面還有工廠，所以最後只能忍痛放棄，好奇大家會因為哪些嫌惡設施而放棄喜歡的房子？文章曝光掀起討論。

留言紛紛指出，「機械車位」、「有長期噪音我不能接受自住，非自住只要能賺錢就好」、「大樓二樓吧，廁所管道重災區+改管猴噪音重災區」、「殯儀館旁邊，我真的不行」、「長時間的固定低頻噪音是無法接受的，也就是車道正上方的房子絕無法接受」、「周圍很舊很老，完全沒空地」、「噪音、空污相關的吧，這種問題租金免費我也不住。」

其中最多人無法接受的是住在宮廟附近，「宮廟、八大絕對最煩躁，都在上班族休息的時候吵」、「絕對是廟」、「最大抗性8+9聚集的宮廟」、「宮廟／凶宅／機械車位吧」、「絕對是廟宇」、「廟+火葬場」、「見識過公墓遷葬、回收場變社宅、電塔遷移過路口，可惜宮廟通常永流傳。」