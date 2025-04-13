美女室友超噁！女揭合租惡夢　把房子當廚餘桶：當時覺得她很漂亮

▲大馬一名女子見室友外表整齊漂亮，以為對方是個愛乾淨的人，不料合租後才發現對方生活習慣極差，房子髒亂不堪，讓她頭痛不已。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子控訴，她的室友雖然外表亮麗，私下卻極為骯髒，不僅衛生習慣差得不行，還經常將合租的房子弄得雜亂不堪，地上堆滿垃圾，冰箱裡更滿是污垢和食物殘渣，讓她噁心得受不了。無奈之下，女子只好自行清理環境，並提醒對方保持整潔，但美女室友還是依然故我，女子最後只好選擇搬離。

據《星洲日報》報導，從女子在TikTok的影片可見，室友將房子弄得凌亂不堪，地板上還堆滿食物殘渣、飲料瓶和廢紙，彷彿長期無人清理一樣。更令人作嘔的是，冰箱內充滿污垢與變質食物，還有大量空瓶。女子無奈表示，自己起初見到室友漂亮的外表，以為室友一定是個愛整潔的人，沒想到實際情況竟如此惡劣。

@ainnn__n kita pun no comment lah bila duduk bilik sewa share pulak satu rumah kan . muka cantik tapi perangai cam gini takleh kata apa jugak kan harap tak keluar lah eh fyp housemate ii sana takutttt ♬ original sound - Piqa Rashid

女子為了存放雞蛋，只好自行打掃房屋與清理冰箱，並在冰箱貼上紙條，提醒室友維持環境整潔。然而，對方並未做出任何改善，甚至將房子弄得更髒亂，亂丟的垃圾也越來越多，讓女子忍無可忍。最後，女子決定搬回家中，結束這段惡夢般的合租生活。

這段影片中網上曝光後，瞬間引發不少網友討論。許多人對女子的遭遇表示同情，還有人分享自身的合租經歷，建議女子租房前應與室友溝通衛生習慣，以免陷入類似困境。