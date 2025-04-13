同事買新房「裝燈裝冷氣」就入住　沒裝潢他愣了！大票反點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買新房要不要裝潢？一名網友表示，同事最近在高雄市區買了一間新房，卻幾乎沒做裝潢，只裝了燈、冷氣就直接入住，家具也是買現成的。他不解地問：「都2025年了，怎麼還有人新房子不裝潢？」與其這樣不如買中古屋，還能省下一筆錢做裝潢，住起來也更舒服。不過，貼文引來不少人點頭，覺得這樣很正常，甚至認為「不裝潢才是王道」。

原PO在PTT的Gossiping板發文「為什麼有人買新房不裝潢= =」，表示自己對這種「一卡皮箱入住」的做法感到疑惑，「我說你不如去買中古屋，還可以有多餘的錢可以做裝潢，回到家看了也舒服。」他認為，新房應該要精心裝潢，才會有家的感覺，住起來也比較舒適。

然而，網友的看法兩極，許多人認為不裝潢反而更實在，「你有錢裝潢嗎？」「裝潢下去位置就固定了，事後想要調整換位置就又要再花錢打掉舊裝潢」、「裝潢好了十年就像老樣子，又要拆掉重弄？」「就是新房才不用裝潢遮醜啊！」

也有人表示，「建商不貼磁磚？不弄廚房、浴室的嗎？」「裝潢風格幾年就會流行不同的了，你太舊的風格，新買主買了也是會敲掉」、「可以的話，做好是買成品來放就好」、「新房子用軟裝就好」、「新房天地壁OK的話，剩下看個人需求？」