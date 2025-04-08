總經費1602億！中捷「黃金橘線」從機場到霧峰　受惠地段出爐

▲台中捷運橘線全長29.23公里，預計設置26座車站，包括15座高架站與11座地下站 。（圖／台中市政府捷運工程局提供）

記者陳致平／綜合報導

台中市政府捷運工程局日前針對機場捷運（橘線）沿線進行實地勘查，全面評估站點選址、路線規劃、周邊環境及施工條件。台中市政府捷運工程局局長蘇瑞文表示，橘線已獲交通部同意，後續即將進入行政院審議階段，市府將全力配合中央審查程序，加速推動計畫核定，期盼早日動工，實現台中市民的捷運願景。

捷運局指出，橘線全長29.23公里，預計設置26座車站，包括15座高架站與11座地下站，總經費預估達1602億元。該路線從台中國際機場出發，途經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里，最終抵達霧峰，不僅連結市區與機場，還能強化台中捷運路網，帶動沿線發展。

蘇瑞文說明，市府已於2024年7月2日獲交通部原則同意，並依審查意見補充報告，於同年10月正式提送交通部，目前正由交通部審視修正內容，後續將轉行政院續審。此次勘查即為核定前重要準備，確保規劃符合地方發展需求。

「機場捷運橘線的推動對台中未來發展至關重要，這不僅是一條交通建設，更是提升城市競爭力的關鍵工程」蘇瑞文表示，市府團隊將積極與中央溝通協調，確保計畫順利核定並儘早展開後續作業，讓台中市民享有高效的捷運運輸。

捷運局強調，橘線不僅有助於改善市區與機場的聯外交通，更可串聯周邊產業園區與商業區，促進整體經濟發展。此外，台中市作為台灣中部的核心城市，現有公共運輸系統尚需擴充，捷運橘線的推動對於分擔市區交通壓力、提升整體運輸效率至關重要。

未來，市府將持續與交通部、行政院保持密切合作，並廣納各界意見，確保捷運橘線的規劃與建設符合市民需求，同時透過適當配套措施，帶動沿線地區發展，進一步完善台中公共運輸系統。

▲近期台中第三條捷運路線「台中捷運橘線」，可行性研究已獲交通部審查通過，該路線橫跨5行政區，也成為開發商佈局重點。（示意圖／記者陳筱惠攝）

市場方面，捷運橘線規劃也帶動不動產投資熱度，橘線路線橫跨沙鹿、大雅、西屯、北屯、北區，沿線經過中清路、國光路、中興路等主要幹道，串聯「臺中機場2040整體規劃」、「機場園區」、「水湳經貿園區」、「十五期重劃區」等重點開發區域。其中綠橘交會的文心中清站周邊，已有如聯聚子品牌「理仁泰舍」、仁山建設「仁山沐華」等預售案進駐，市場反應熱烈。