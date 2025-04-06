女想租房被屋主拒絕　碰壁理由「不是公務員」

▲女網友想找租屋處，但因為不是公務員，屋主拒絕出租房子。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

租屋族可以看房挑選想住的房子，那房東呢？一名女網友在臉書發文表示，她與有意出租房子的屋主聯繫，但對方卻在得知她與她的伴侶並非公務員身分之後，拒絕出租房屋。此文一出引發網友兩派論戰，有些人認為屋主的要求太過困難，有些人則建議附上薪資單證明有能力支付房租。

馬來西亞媒體星洲網報導，這名女子被屋主拒絕之後到臉書大吐苦水，稱對方確實有權利選擇房客，但如果所有屋主皆因「房客不是公務員」的理由，拒絕把房子出租，那麼私人公司的員工想要租房子討生活，該去哪裡呢？

女子發文之後引發網友熱烈討論，並對屋主堅決只把房子租給公務員的狀況有各種不同的看法。不認同者這種做法的網友指出，「結婚（對象）要是公務員，貸款也要是公務員，現在連租個房間都要是公務員，這太難了吧？」

不過也有網友提到，「或許這名屋主曾與私人企業員工有過不愉快的經歷」，私人企業員工可提供6個月薪資單給屋主看，證明自身經濟能力，確保能夠支付租金且不拖欠。還有人說，可以理解屋主所述的理由，畢竟希望房客有穩定現金流，可長期租屋居住，「這就是屋主的權利，就接受現實，去找別的房子！」