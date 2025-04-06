夫妻終於買房！一看「長輩反應」傻眼了　網搖頭：沒虧不虧的問題

▲原PO跟老婆前陣子買房，結果卻被長輩酸。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人結婚以後，都會買房。近日就有網友發文透露，他跟老婆買了一間小房子自住，然而長輩得知後，就酸他們買得太貴、太小、太遠，甚至說房價都準備跌了，怎麼還敢買？聽到後來，他也懶得回話了，並心想著就算沒買，大概也會被酸吧？

這名網友在Dcard上，以「買房一直被長輩酸」為標題發文，提到他跟老婆前段時間買了一間小房子自住，因此當長輩問他們是否有打算買房時，他就分享了這間房。

豈料，長輩得知後卻開酸，說原PO他們買得太貴、太小、地點太遠，而且繳完房貸之後，還會有錢能出國嗎？現在房價要開始跌了，怎麼還敢買？聽到後來，原PO也懶得回話了，同時心想著，是不是就算他說自己沒買房，長輩也會開酸，說他們買不起？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「人對於自己怎麼樣都買不起的東西，就會開始假裝自己不想要，甚至開始貶低這個東西的價值，以掩飾自己想要卻買不起的事實」、「一堆見不得別人好的傢伙，我過得不好，憑什麼他可以過得比我好，一定要酸一下」。還有網友認為，「自住不用管漲跌，漲沒你的事，跌更沒你的事」、「自住不賣就沒有虧不虧的問題囉」。