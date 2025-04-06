屋主「1300降到1100萬」放3個月↑！他喊1千萬被噴太低傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有買房族求助，看上一間與樓下同格局、只差一樓的物件，他參考去年成交價980萬，又見屋主開價1100萬、放3個月以上，便下斡旋1千萬。結果卻被對方噴太低，讓他委屈直呼「我真的出太低了嗎？」對此，信義房屋專家認為，建議買方出價出到自己能接受的最高值，若談不攏再轉向其他物件。

該位買房族在「買房知識家」表示，看到一間同戶型、只差一樓的物件，樓下去年成交980萬，該戶屋主開價1100，房子至少放了三個月以上了，他便下斡旋1千萬，結果令他很委屈，「被屋主噴太低，我真的出太低了嗎？」直嘆「買房真的難」。

他也在留言處補充說明，「年初是開1300，是一路降到1100的」，但該社區的實價登錄一直沒到他想要的單坪價，加上那是10年社區，屋況應該不會差太多，格局也是一模一樣的。」他坦言，目前看起來屋主不會再降價，「我們也不加價了，就等斡旋到期。」

貼文引發討論，「沒有合理價，只有合意價，隔壁賣1000，沒規定樓上不能賣1500」、「有喜歡就加價，不喜歡就再找新的」、「就是這個價格他不願意而已，別想太多」、「我目前看的房也是這樣，開的比實登高很多，底價也想比實登高，想創高價。中古屋的屋主還感受不到市場的冷，不急的話，就等等。」

也有人表示，「這種問題看屋主心中的售價！買賣是雙方合意，不是光靠行情定價」、「屋況、裝潢、有無整修、樓層、視野…都會影響價格，不能只看樓層高低」、「去年我看過同一棟樓不同樓層，屋況差不多，但價差兩百萬，有的屋主就是堅持想創高價。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若屋主對價格有明確期待，又不急售，可能就不會接受買方出價；反之，若急著換現金，價格彈性就會高很多。他建議買方可以先評估自身對該物件的喜好程度與預算彈性，「出價出到自己能接受的最高值，若談不攏，也可轉向其他物件，市場上選擇仍多。