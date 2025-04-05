北市超多老公寓「80萬／坪↑」誰買？大票搖頭：不是一般人

▲示意圖，與本文無關。（圖／unsplash）



記者鄺郁庭／綜合報導

近期，有網友在「買房知識家」社團發文指出，雖然許多人勸阻購買公寓，但台北蛋黃區的老公寓每坪價格動輒80萬以上，優質學區甚至突破百萬，且成交量不低，疑惑「到底是誰在買？」對此，信義房屋專家建議，要看清楚老公寓「老在哪」，關鍵還是在地段與未來性。

有網友在「買房知識家」表示，「大家都說公寓不要買，但台北蛋黃區老公寓一坪80以上比比皆是，好學區更是破百！成交量還不少，到底是誰在買？」

貼文引發討論，「公寓真的沒有不好，空間大，總價便宜，至於裝潢，真心覺得看每個人的口袋」、「蛋黃區真正有價值的公寓，不是一般人在買的，是有實力的人在買的」、「價值在土地」、「這麼便宜，好租又好轉手，不懂說不買的人是在當騙子還是不懂」、「有錢人很多啊！為了學區砸個2000萬的比比皆是。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，老公寓的優勢在於地段好、總價較低、室內坪數實在且住戶相較單純。但也因屋齡高、缺電梯、未來維修成本高，轉手難度相對大。

他指出，年輕人偏好新屋、重視現代化設施，對老公寓興趣較低，但若位於蛋黃區、有都更潛力，仍吸引具資金與眼光的買家。他建議購屋者應評估自身需求與財務狀況，並看清楚老公寓「老在哪」，關鍵還是在地段與未來性。