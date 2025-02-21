2個月電費863萬　女房東驚覺房客偷電挖礦氣炸了

▲女屋主有與房客簽契約，房客明確表示房屋使用目的是當作儲藏空間，但卻暗地裡卻用來非法挖礦。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女屋主把房子出租，經確認，房客表明會把房子拿來當作儲藏空間，卻沒想到對方陽奉陰違，把房子用在比特幣非法挖礦作業，讓女屋主短短2個月的電費高達110萬令吉（約新台幣863萬元），讓她負擔整筆鉅額電費，當場氣炸。

星洲網報導，女屋主有與房客簽契約，房客也明確寫下房屋使用目的是當作儲藏空間，但暗地裡卻用來非法挖礦。女屋主稱，當她得知房客把房子用來非法挖礦時趕緊舉報，但非法挖礦活動所致使的盜電行為，令無辜的她要負擔挖礦產生的鉅額電費，「沒想到把房子出租，竟然就遇到可惡房客，如今更是遭到陷害，還得自行解決高額電費」，讓她直呼「看來要告到閻羅王那裡，事情才能解決」。

消息傳出後引發網友討論，對於女屋主的遭遇表示同情，也要她透過法律途徑解決。

報導指出，依據國能公司與能源委員會2018年至2023年統計數據，因非法挖礦活動所導致的盜電行為，造成國家34億令吉（約新台幣266.6億元）損失。大馬網路消費者協會主席先前受訪時曾說過，進行比特幣挖礦者或是集團確實會竊取電力，藉此獲得最大利潤，「依據接獲的多個投訴，涉及地點皆為租屋處，當中又以商業店鋪最為常見，因為若是建築物有任何改動，對方都會聲稱是在進行裝修」。