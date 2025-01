月租4.6萬！情侶徵室友「1條件超詭異」　網全怕爆：恐怖片

▲ 情侶找室友卻要求對方一個月至少外宿3天。(示意圖/VCG)

記者陳宛貞/綜合報導

英國倫敦一對情侶在網路上招募室友,開出每月1200英鎊(約新台幣4.6萬元)租金,不過比起金額更驚人的是一連串詭異的合租條件,引發網友熱烈討論,甚至直呼「簡直是恐怖片」。

《鏡報》報導,一名女網友在臉書社團PO文,徵求一名「成熟、愛乾淨且友善的全職工作者」成為她和男友的室友,入住他們在市中心核心區域Zone 1的「美麗公寓」,還稱月租本來是1300英鎊,但願意稍微優惠到1200英鎊。

然而,折價100英鎊的條件是室友必須「有伴侶或家人住在附近,能夠偶爾去找他們過夜,每個月至少給我們3到4個晚上獨處,讓我們兩個人放鬆一下」,還承諾給室友「相同的回報」。

這項要求令眾多網友困惑,有人留言表示,「這需要被拍成恐怖片!新室友逐漸控制這對情侶的生活,最後情侶被迫去租別人的房子,卻發現根本負擔不起1300英鎊的房租」。

也有網友質疑,「如果我有伴侶或家人在附近可以借住,為什麼還要每個月花1200英鎊租你們的房子?」其他人則猜測,這對情侶可能因無法負擔Zone 1的昂貴租金,才想出這種折衷方案。

有人提出建議,認為這對情侶應該找上夜班的人當室友,「這樣他們就可以有好幾個自由的夜晚了」。不過也有人批評,這些要求根本是無理取鬧,「他們希望室友既聽話又友好,還要能符合這麼苛刻的條件,一點誠意都沒有」。

