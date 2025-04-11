大伯討100萬修祖宅「太老舊沒面子」！一票勸等等：名字誰的

▲大伯要求他們家出100萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，過年期間與親戚團聚，大伯突要求他們家拿出100萬，修繕老家祖宅，家境雖算小康，但這筆費用佔了家中存款的近兩成，祖宅平時並無人居住，只是過年才會短暫停留，且大伯自己卻未打算出資，讓原PO一家感到不公平，但爸爸與大伯關係良好，擔心會因為人情壓力而妥協，貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「親戚要我家出100萬修祖宅」，大伯在年節期間向父親提出，希望他能出100萬修繕祖宅。然而，這筆費用佔了家中總存款的15%至20%，且祖宅老舊破敗，平時並無人居住，只有過年才會回去上香，甚至連基本家具都沒有，

原PO透露，會想修繕是因為老家附近仍有親戚居住，路過時看到房子外觀老舊，感覺「面子掛不住」。然而，對於原PO一家來說，這並非剛需支出，「錢拿是拿得出來，但是拿完後，能用來應急或做其他事的空餘也不多了」，而且大伯不會出修繕祖宅，「他只是要我家出錢，感覺有點佔便宜的意思」。

除了金錢問題，原PO也提到，家中與大伯的關係並不算親近，除了父親與大伯有較多來往，他自己和母親一年幾乎見不到幾次面。大伯過年時偶爾會請吃飯，但平日脾氣暴躁，甚至與姑姑關係不睦，還吵到不再聯絡，「我媽跟我都覺得不應該出，但我爸跟大伯經常見，就怕他耳根軟太聽話 ，最後別人講講他就出錢了，實在不知道怎麼辦好」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「依照老一輩的想法，大伯很大機率覺得祖宅未來是他繼承」、「沒談好都不要拿錢，現在那個房子是誰的名字誰就出，就算是很多人的，也要全部人出來談，平均分攤」、「要裝修就是白紙黑字，所以子女平均分攤」、「祖宅的名字是誰的？是你爸，就出；不是你爸但有繼承權，平分；跟你爸無關也繼承不到，心靈支持」。