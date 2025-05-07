摩鐵大亨控麗寶吳寶田「坑地」各執一詞　30年情誼開撕

▲基福山生命園區開發案，國統集團總裁陳振豐控麗寶集團總裁吳寶田「坑地」。（圖／翻攝自基福山生命園區））

記者項瀚／台北報導

國統集團總裁陳振豐、麗寶集團總裁吳寶田有30年的情誼，如今卻撕破臉，各執一詞鬧上媒體版面。針對基福山生命園區開發案，陳指控吳「坑地」，要求返還25%土地，但麗寶回擊這無理主張，並指對方因利益當前，卻忘多年情誼與情義相挺。

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國統集團總裁、擁恆文創園區創辦人、知名汽旅薇閣老闆陳振豐，大動作訴諸媒體，控訴麗寶集團總裁吳寶田「坑地」，但雙方各執一詞，兩位總裁30年情誼開撕。

事件起源自一片53公頃土地，原名為擁恆文創園區（現稱基福山生命園區），是全亞洲佔地面積最大的墓園，主打「讓來者以遊、生者以慰、逝者以安 」的人間淨土。

陳振豐一方表示，為與好友強強聯手，吳寶田在2021年11月買下鎧辰75%股份、擁恆75%土地，並成立「寶德鎮」公司持有有該筆土地，交易金額74億元中，包括21億元價金和該筆土地的53億元債務。

但在交易完成後，吳寶田又以土地不完整、貸款金額不足為由，要求陳振豐配合將剩下的25%土地轉到寶德鎮名下，使土地完整買賣，可向銀行申請貸款，基於對多年好友的信任，陳因此配合也成為寶德鎮股東。

陳振豐表示，寶德鎮為地主，但並沒有參與實際營運，土地貸款每月繳付金高達8位數，陳振豐身為股東，還得按照比例承擔1/4，「這等於賣家還要幫買家繳利息，近年在不斷增資下，已『倒貼』10億元付利息，如今3年過去，吳卻無意歸還土地，忍無可忍，將此事訴諸大眾，更不排除尋求法律途徑以捍衛自身權利。」

對此，麗寶資產管理董事長陳志鴻直指：「陳振豐在基福山生命園區財務狀況極度不佳，麗寶吳總裁基於多年情誼，不忍對方四處奔走、求情，因此陸續救急，但對方利益當前，卻忘了多年情誼與情義相挺。」

陳志鴻說，「陳振豐原先是打算賣給國寶集團總裁朱國榮，但吳寶田不忍好友陷入交易風險，在完全沒有議價的情況下，以相同條件承接下來。」

陳志鴻補充：「雙方在律師見證下，簽訂『股份暨土地買賣框架協議書』，合議於2022年1月成立寶德鎮，陳振豐並以股東身份共同簽署銀行貸款之連帶保證人，並非其所稱只是配合辦理土地過戶。」

至於被控訴「坑地」的25%，陳志鴻表示，「雙方合議將土地放在寶德鎮底下管理，且25%也是有買賣契約的。」

總結整體交易金額，麗寶方支付陳振豐約85億元，其中包括第一部分約72億元，即為陳當初有意賣給朱國榮所稱的部分，另外一部分就是剩下的25%土地。

另外，有關陳振豐提出的賣方幫買方繳利息，麗寶表示：「陳振豐可預期此開發案往後的利益，也有意成為寶德鎮股東，而成為股東本就有相關權利義務，這大家都可以討論，但怎麼會是當初講好的內容，現在變成變成一個問題。」

麗寶表示，陳振豐之所以指控坑地25%、要求返還25%土地，疑似是因收到國稅局去函要求他補繳房地合一稅，才主張從未出售其所有的25%土地，也沒有入股寶德鎮，希望避免遭追繳房地合一稅，雙方合作也因此變調。

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