一甲子傳奇布莊鹽埕店突傳交易　北部建商斥7000萬卡位

記者張雅雲／高雄報導

高雄老字號「吳響峻布莊」開業近60年，全盛時期全台都可看見「吳響峻布莊」招牌，根據實登，2月鹽埕店舊址出現轉手，以7000萬元成交，新買家為北部建商，上一手則是債權人在2024年法拍取得，成交價6844.5萬元。信義房屋專家表示，卡位意味濃。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄老字號「吳響峻布莊」開業近60年，全盛時期全台都可看見「吳響峻布莊」招牌，根據實登，2月鹽埕店舊址出現轉手。（圖／記者張雅雲攝）

「吳響峻布莊」1966年由吳響峻成立，全盛時期全台分店遍地開花，堪稱「布料大王」。近年不敵大環境轉變，分店陸續縮減，目前共有4家分店，高雄分別為中山店、青年店、維新店3家分店，以及1家台中繼光店。

▲鹽埕店則為1977年設立營業，在2023年2月停止營業，開店46年。（圖／記者張雅雲攝）

鹽埕店則為1977年設立營業，在2023年2月停止營業，開店46年。該店位於鹽埕區大勇路，根據實登顯示，該店2月出現轉手交易，為地上3樓透天店面，地坪73.82坪、建坪72坪，屬於商4用地，成交價7000萬元，換算地價約94.8萬元。新買家為北部建商太川國際開發，且具不動產投資背景。記者致電該公司，婉拒受訪。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該透天2024年因「清償票款」強制執行進入法拍，在應買階段由第4順位債權人以6844.5萬元承受，債權總額為3480萬元，徐華辰說：「透過債權抵扣操作，債權人以債權抵扣部分拍賣款，實際僅支付約3364.5萬元的價差，成功取得該不動產所有權。」

不到1年隨即加價155.5萬元售出，徐華辰分析，由於拍賣償還依優先順序進行，該債權人承受底價後，不用等待分配債權，債權不但未受減損，甚至之後再轉手還有小幅獲利。

▲鹽埕區因具山海景觀的特殊地理位置，又有捷運、輕軌的交通便利性，以及文化歷史底蘊，近期區域房市買氣旺盛。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介指出，以該店面地坪來看，若無整合難以開發，現階段適合自用或出租，預估1~2樓店面月租金約8~10萬元，換算投報率約1.3~2%。

信義房屋成功漢神店經理喻之瑤表示，鹽埕區因具山海景觀的特殊地理位置，又有捷運、輕軌的交通便利性，以及文化歷史底蘊，近期區域房市買氣旺盛，目前區域地價約90~110萬元，至於巷弄內地價約70~85萬元，店面租金行情表現強勁，單坪租金約1200~1500元，隨商圈愈來愈活絡，租金呈逐年上漲趨勢。

交易時間 交易類型 買家 賣家 成交價 2024/5 拍賣 郭姓債權人 吳姓債務人 6844.5萬 2025/2 買賣 太川國際開發 郭姓自然人 7000萬

▲該店近期交易紀錄。（ETtoday製表）

喻之遙表示，近2年鹽埕區積極推動危老、都更，為房市注入新動能，對於資產公司而言，現階段策略以「卡位」為主，特別是具備倉儲、觀光或其他商業使用潛力的土地與店面，具有高度前瞻性投資價值，雖然近期高雄亞灣尚未全面帶動效益，預計長期影響將進一步推升鹽埕區房市表現。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

信義房屋更多相關新聞