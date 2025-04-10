夫妻買房「公公想贊助」　一票搖頭：傻子才拿

▲原PO和老公買房，公公想贊助。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「聽到老公的妹妹這樣說，我實在是太害怕了。」日前有網友發文透露，她和老公有買房，公公則想贊助他們，結果沒想到，小姑卻說那間房是大家要一起住的，讓她很錯愕，「我們看的那間只有三房，公婆一家人來，連客廳都擠不下。」貼文曝光後，引起討論。

臉書粉專「爆料公社」轉貼一則貼文，詢問「到底拿還是不要拿？」原PO在文中透露，她和老公有買房子，而公公則想贊助他們100萬元，「老公說不拿白不拿，這筆錢本來也是留給他娶老婆用」。

結果小姑得知此事後，就說「現在銀行都擔心民眾洗錢，如果爸爸真的去銀行匯款，記得跟銀行說要贊助兒子買房用的，畢竟是要大家住一起的房子。」原PO說，他們看的那間房也就三房，「公婆一家人來，連客廳都擠不下」，聽到老公妹妹說的話，實在讓她太害怕了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「100萬住3房，很會想」、「100萬而已，不要拿，拿了以後一輩子拿來說嘴情勒」、「才100萬，拿了以後全家人包吃包住，還會三不五時宣傳他幫兒子、媳婦買房，傻子才拿」、「拿人手短，記著這句話」、「100萬讓給小，保一生平安」。也有網友則說，「會不會是公公完全沒這個意思，是小姑自己腦補」。