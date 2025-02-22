「麥當勞大道」成型　北高雄博愛路已有4家再+1

記者張雅雲／高雄報導

被視為商圈指標的麥當勞，在北高雄最熱鬧的博愛路上已有4家分店，沒想到近期在博愛路上再度圍起圍籬，將打造第5家據點，被在地人笑稱，整條路根本變成「麥當勞大道」，根據執照顯示，新店為地上2樓，預計12月完工。

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▲麥當勞近期在博愛路上再度圍起圍籬，將打造第5家據點，被在地人笑稱，整條路根本變成「麥當勞大道」。（圖／記者張雅雲攝）

▲博愛路沿線目前已有4家麥當勞來看，新店再加入後，競爭相當激烈。（圖／記者張雅雲攝）

博愛路作為北高雄串連南北的交通要道，向來是各大品牌爭相進駐的熱門地段。博愛路靠近重立路出現新的施工圍籬，根據建築執照顯示，起造人為鼎豐地產建設，將打造為地上2樓建築，並會設置點餐設備設施、1座廣告等，預計12月完工。

根據實登，該地2022年底成交，面積433.15坪，成交價為1億9240萬元，換算單價44.4萬元，並備註為親友間買賣，至於租金實登則未公布。

在地人透露，該店將設立麥當勞，以博愛路沿線目前已有4家麥當勞來看，新店再加入後，競爭相當激烈，也被在地人笑稱，整條博愛路根本變「麥當勞大道」。

▲近年高雄商圈轉移到北高，又以博愛路沿線發展最成熟，沿線有許多知名店家砸重金搶卡位。（圖／記者張雅雲攝）

對於新店開幕時程，記者致電麥當勞總部，台灣麥當勞表示，台灣麥當勞預定於高雄博愛三路開設餐廳，相關規劃與籌備正積極進行中；感謝在地鄉親與各界的關心，敬請期待並於正式營運後多多支持。至於詳細開幕時間則暫不透露。

高雄市不動產仲介公會副理事長邱瀞葵表示，近年高雄商圈轉移到北高，又以博愛路沿線發展最成熟，特別左營區博愛三路行經巨蛋商圈、捷運生態園區站等，人流、車流相當高，成為店面插旗首屈一指的黃金地段，沿線有許多知名店家砸重金搶卡位。

分店 位置 博愛二旗艦專櫃 博愛三路225號 高雄新博愛 博愛二路226號 高雄漢神二 博愛二路777號B1 高雄博愛 博愛二路363號 店名未定 博愛二路520號旁

▲麥當勞大道各分店。（ETtoday製表）

博愛路沿線店面非常搶手，一種是純租素地，由承租方自行興建地上物，單坪地價租金約1400元上下；另一種則是租店面，單坪租金約每坪1300~1700元，即便是動輒百坪、月租金超過50萬元的店面，因為能見度高，仍有大型品牌、連鎖餐飲等業者願意承租。

邱瀞葵分析，麥當勞選擇在博愛路連開5店，顯然是經過精密市場評估，鎖定此處穩定客源與成長空間，加上麥當勞做為速食龍頭，展店策略往往與人口密度、交通便利性與商圈成熟度密切相關，博愛路的條件也符合標準。

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