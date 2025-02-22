ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「麥當勞大道」成型　北高雄博愛路已有4家再+1

記者張雅雲／高雄報導

被視為商圈指標的麥當勞，在北高雄最熱鬧的博愛路上已有4家分店，沒想到近期在博愛路上再度圍起圍籬，將打造第5家據點，被在地人笑稱，整條路根本變成「麥當勞大道」，根據執照顯示，新店為地上2樓，預計12月完工。

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

▼高雄, 巨蛋,博愛路,麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲麥當勞近期在博愛路上再度圍起圍籬，將打造第5家據點，被在地人笑稱，整條路根本變成「麥當勞大道」。（圖／記者張雅雲攝）

▼高雄, 巨蛋,博愛路,麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲博愛路沿線目前已有4家麥當勞來看，新店再加入後，競爭相當激烈。（圖／記者張雅雲攝）

博愛路作為北高雄串連南北的交通要道，向來是各大品牌爭相進駐的熱門地段。博愛路靠近重立路出現新的施工圍籬，根據建築執照顯示，起造人為鼎豐地產建設，將打造為地上2樓建築，並會設置點餐設備設施、1座廣告等，預計12月完工。

根據實登，該地2022年底成交，面積433.15坪，成交價為1億9240萬元，換算單價44.4萬元，並備註為親友間買賣，至於租金實登則未公布。

在地人透露，該店將設立麥當勞，以博愛路沿線目前已有4家麥當勞來看，新店再加入後，競爭相當激烈，也被在地人笑稱，整條博愛路根本變「麥當勞大道」。

▼高雄, 巨蛋,博愛路,麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近年高雄商圈轉移到北高，又以博愛路沿線發展最成熟，沿線有許多知名店家砸重金搶卡位。（圖／記者張雅雲攝）

對於新店開幕時程，記者致電麥當勞總部，台灣麥當勞表示，台灣麥當勞預定於高雄博愛三路開設餐廳，相關規劃與籌備正積極進行中；感謝在地鄉親與各界的關心，敬請期待並於正式營運後多多支持。至於詳細開幕時間則暫不透露。

高雄市不動產仲介公會副理事長邱瀞葵表示，近年高雄商圈轉移到北高，又以博愛路沿線發展最成熟，特別左營區博愛三路行經巨蛋商圈、捷運生態園區站等，人流、車流相當高，成為店面插旗首屈一指的黃金地段，沿線有許多知名店家砸重金搶卡位。

分店 位置
博愛二旗艦專櫃 博愛三路225號
高雄新博愛 博愛二路226號
高雄漢神二 博愛二路777號B1
高雄博愛 博愛二路363號
店名未定 博愛二路520號旁

▲麥當勞大道各分店。（ETtoday製表）

博愛路沿線店面非常搶手，一種是純租素地，由承租方自行興建地上物，單坪地價租金約1400元上下；另一種則是租店面，單坪租金約每坪1300~1700元，即便是動輒百坪、月租金超過50萬元的店面，因為能見度高，仍有大型品牌、連鎖餐飲等業者願意承租。

邱瀞葵分析，麥當勞選擇在博愛路連開5店，顯然是經過精密市場評估，鎖定此處穩定客源與成長空間，加上麥當勞做為速食龍頭，展店策略往往與人口密度、交通便利性與商圈成熟度密切相關，博愛路的條件也符合標準。

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

關鍵字：麥當勞北高雄博愛路商圈新店麥當勞大道

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸敬民／業主期望值=代銷接案價　329還等不到降價

去年9月央行祭出第七波信用管制後，從去年第4季到今年329檔期，房市充斥著今年房價會降價的氛圍，可是我要很正式的做個預測，就是今年329的檔期的預售首購產品，看不到價格向下修正的可能性。

2小時前

「麥當勞大道」成型　北高雄博愛路已有4家再+1

被視為商圈指標的麥當勞，在北高雄最熱鬧的博愛路上已有4家分店，沒想到近期在博愛路上再度圍起圍籬，將打造第5家據點，被在地人笑稱，整條路根本變成「麥當勞大道」，根據執照顯示，新店為地上2樓，預計12月完工。

4小時前

美國紐奧良政府砸3000億重建　房價20年漲逾266％

紐奧良市至今仍在重建和修復因2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）受損的房屋。該場風災淹沒數十萬戶住宅，造成超過1,800人喪生，數百萬人流離失所，並以經通膨調整後的2013億美元（約新台幣6.58兆元）損失，成為美國歷史上最昂貴的熱帶氣旋。在重建過程中，紐奧良房地產價格也大幅飆升。

16小時前

南部地震震不停！　嘉市補助「房屋健檢」每棟最高40萬

台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊上，地震頻繁，嘉義大埔今年1月21日發生芮氏規模6.4有感強震及100多起芮氏規模4至5之餘震，鑒於災害發生的不確定性及難以預知，嘉義市府為重視建物結構安全，將從3月起補助老舊建屋「房屋健檢」，每棟最補助40萬元。

17小時前

2個月電費863萬　女房東驚覺房客偷電挖礦氣炸了

馬來西亞一名女屋主把房子出租，經確認，房客表明會把房子拿來當作儲藏空間，卻沒想到對方陽奉陰違，把房子用在比特幣非法挖礦作業，讓女屋主短短2個月的電費高達110萬令吉（約新台幣863萬元），讓她負擔整筆鉅額電費，當場氣炸。

17小時前

年薪200萬↓竹科人外溢買房　在地房仲：竹南頭份很有感

新竹房價高漲，買盤也正外溢到周圍地區。在地房仲觀察，不少年薪150~200萬元的年輕竹科人，選擇到竹南頭份購屋，作為人生第一間房。他指出，以新屋總價帶來看，比起新竹精華地段，竹南頭份2房便宜300~500萬元、3房便宜500~800萬元，是相當有感的。

19小時前

行庫：今年房貸業務「可能負成長」　將減降新承作額度

抑制過熱房市，央行要求銀行自主管理不動產貸款總量，一名行庫主管17日表示，今年可新承作的房貸額度將較去年有所減降，幅度甚至達新台幣百億元，客群以首購自住為優先，並預期全年房貸業務可能落入負成長，房市則呈價穩量縮局面。

19小時前

深坑一坪漲到40萬　他傻眼「機能差又老舊」！網曝1優勢：算便宜了

新北深坑雖位於大台北邊陲地帶，不過便利的交通，開車15分鐘可抵達信義計畫區，也讓周圍房價更具支撐性，一名網友表示，最近看了深坑的房價，發現一坪居然漲到40萬元，深坑沒有捷運，也缺乏建設和生活機能，讓他直呼「是在開玩笑嗎？」對此，不少人認為深坑的地理位置有優勢。

19小時前

台中單價逾50萬被當豪宅　估價師指1癥結：小宅納稅額恐較高

財政部公布2024年度個人出售房屋財產交易所得計算標準，以台中市為例，高價住宅標準從4000萬元調降至3000萬元，2025年更新增「不含車位建坪單價50萬元以上」。信義房屋專家表示，主要影響的房屋取得適用舊制課稅、且無法提供取得成本交易的屋主。

20小時前

存到200萬頭期款！她買小套房「怕貸款困難」　一票看傻：能接受嗎

很多人的人生清單上都有「買房」，不過購屋前，也要衡量自身經濟能力。近日有網友發文透露，她有200萬元的頭期款，近日買了1200萬的預售屋，以她的情況來看，是否會不好貸款？貼文曝光後，引發網友討論。

20小時前

【我想出去玩嘛】調皮汪曾「開家門遛狗」　打不開紗窗面露哀怨臉XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房客偷電挖礦　女屋主欠863萬..

深坑一坪漲到40萬　他驚呆！網..

台中人評「最好吃三杯雞」突歇業..

存到200萬頭期款！她買套房「..

全家擠2房1衛！母懷第7胎　長..

緊鄰「燒肉園區」！南台灣最大誠..

台中女媧被公認「最喜歡主燈」　..

輝達研發中心設點亞灣　指標建商..

「麥當勞大道」成型　北高雄博愛..

台版迪士尼他蓋的！　白手起家3..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸敬民／業主期望值=代銷接案價..

「麥當勞大道」成型　北高雄博愛..

美國紐奧良政府砸3000億重建..

南部地震震不停！　嘉市補助「房..

房客偷電挖礦　女屋主欠863萬..

年薪200萬↓竹科人外溢買房　..

行庫：今年房貸業務「可能負成長..

深坑一坪漲到40萬　他驚呆！網..

台中單價逾50萬被當豪宅　估價..

存到200萬頭期款！她買套房「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366