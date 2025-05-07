號稱可考上哈佛　美國矽谷「學霸屋」1.86億成交

▲賣屋廣告寫著，這間房子歷任屋主子女都成功考上名校，被網友封為「學霸屋」 。（圖／翻攝自redfin）

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山灣區一棟豪宅在網路上引發熱烈討論，因為賣屋廣告寫著，房子自從2017年重建以來，歷任屋主子女都成功考上名校哈佛大學或是史丹佛大學，被網友封為「學霸屋」。這棟房子最初開價489萬美元價格，短短隔不到3周，就以560萬美元（約新台幣1.86億元）價格成交。

SFGATE、商業內幕等報導，這間房子有5間臥室、3.5間衛浴，位在矽谷核心區域之一的巴洛阿圖（Palo Alto），此地房價本已相當高昂，但這間房子仍以遠超預期的價格成交。

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這間房子受到關注的原因不只是成交價高，而是網友們認為這間房屋似乎有神秘名校氣息，還有人調侃地說「你可以每年花12萬美元聘請升學顧問，或在矽谷購買一棟近500萬美元的房子，讓其沾染常春藤盟校（Ivy League）的氛圍」。

依據介紹，這間房子距離Google全球總部Googleplex大約8分鐘車程，距離史丹佛大學主校區開車約12分鐘，距離Facebook總部Meta大約20分鐘車程。

報導指出，矽谷房市有個趨勢，房地產廣告通常會強調名校學區、靠近頂尖大學等，藉此吸引願意支付高價的國際買家。