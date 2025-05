號稱可考上哈佛　美國矽谷「學霸屋」1.86億成交

▲賣屋廣告寫著,這間房子歷任屋主子女都成功考上名校,被網友封為「學霸屋」 。(圖/翻攝自redfin)

記者詹雅婷/綜合報導

美國舊金山灣區一棟豪宅在網路上引發熱烈討論,因為賣屋廣告寫著,房子自從2017年重建以來,歷任屋主子女都成功考上名校哈佛大學或是史丹佛大學,被網友封為「學霸屋」。這棟房子最初開價489萬美元價格,短短隔不到3周,就以560萬美元(約新台幣1.86億元)價格成交。

SFGATE、商業內幕等報導,這間房子有5間臥室、3.5間衛浴,位在矽谷核心區域之一的巴洛阿圖(Palo Alto),此地房價本已相當高昂,但這間房子仍以遠超預期的價格成交。

這間房子受到關注的原因不只是成交價高,而是網友們認為這間房屋似乎有神秘名校氣息,還有人調侃地說「你可以每年花12萬美元聘請升學顧問,或在矽谷購買一棟近500萬美元的房子,讓其沾染常春藤盟校(Ivy League)的氛圍」。

依據介紹,這間房子距離Google全球總部Googleplex大約8分鐘車程,距離史丹佛大學主校區開車約12分鐘,距離Facebook總部Meta大約20分鐘車程。

報導指出,矽谷房市有個趨勢,房地產廣告通常會強調名校學區、靠近頂尖大學等,藉此吸引願意支付高價的國際買家。

new way of advertising a house for sale — “Since its 2017 rebuild, every owner's children have gone on to Harvard or Stanford, paving the way for even greater achievements” classic Palo Alto lol pic.twitter.com/Nif3pCZOEc