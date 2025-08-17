一房多租！男低價轉租學區房　坑留學生撈錢人間蒸發

▲男子利用一房多租的手法進行詐騙，多名留學生上當。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞發生租屋詐騙事件，一名男子以外出實習為由，低價轉租學區房，還利用「一房多租」手法，短短數日騙走至少7名中國大陸留學生超過1萬令吉押金（約新台幣7.5萬元）之後，人間蒸發。

中國報報導，這起詐騙案發生在今年5月下旬，男子在小紅書發布馬來西亞吉隆坡孟沙南城某公寓的套房出租廣告訊息，因為此處鄰近馬來亞大學，成功吸引許多中國大陸留學生關注。男子自稱到馬六甲實習，急需轉讓房間，並以「詢問人數眾多，房子隨時會被別人搶租」的說詞，催促受害者儘快匯款。

21歲受害學生陳小姐說明，此人的帳號充滿生活照和真人照片，「看起來很真實，完全沒有懷疑」，本來還想看其他房子，但一想到靠近大學，就決定先支付1400令吉的押金，直到拿鑰匙當天，才發現被封鎖。

另一名受害者Max損失更多，「對方沒有封鎖我，但電話已經打不通。我在意識到上當之後，立刻在小紅書發文，這才發現還有其他人受騙」，且帳戶號碼、聯絡方式、房租合約都一樣。他稱，受害者基本上都是被騙1400令吉至1500令吉，但他被騙3000令吉。

據信男子雖然發布租屋訊息，但並未提供看房服務，有部分留學生驚覺有詐，沒有支付押金，逃過一劫。