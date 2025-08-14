ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

考慮加入租補！他一算愣住「漲2K才划得來」　大票嘆：躲不掉

▲▼租屋,買房,租房,套房,鑰匙,開門,鎖門,房東,房客。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友在新北橘線有間裝潢完整的隔套公寓，出租狀況良好，最近開始考慮是否要加入租屋補助。他認為好處是不怕房客偷偷檢舉，也能享有自用稅率，不過加入租補後須報租賃所得，估算每間套房得漲租兩千元才能打平稅負。雖然上網查，發現許多有租補的房子也都漲了兩三千，但他仍擔心會不會更難出租？也不知道該如何與現有房客處理這件事。

原PO在PTT的home-sale板請益「是否加入租補？」自己打算試著加入租補，發現不少有租補的套房租金都明顯調高，與自己的試算差不多，但擔心吸引到的房客可能經濟條件不如以往，甚至「怪人變多」。同時也卡在老房客問題，因為現有租客並未申請租補，「該怎麼開口？要叫他去報補助再換約漲2000元嗎？」

留言區一面倒建議房東要「認份點」，不少人指出，「現在租金行情就是靠租補撐的」、「房東想逃報稅已經很難，遲早被抓」、「現在房客會自己報，還能追溯五年！」也有人提醒，「真的別賭人性，房客為了退租搞你一把都有可能」，更表示「要賣房還想躲稅的話，那就租金便宜一點，讓大家有共識。」

不少網友提出實際建議，「報稅要漲就漲吧，該收的稅跑不掉」、「現在租補不能租的人也能報稅抵扣，躲不掉的」、「不想租補就房租壓低，才可能有房客不會報補助」、「要報稅也不是壞事，只是漲租後房子還能租得動就好」。更有網友語重心長提醒，「房東不是慈善事業，但也別拿以前的方式想現在的市場。」

關鍵字：租屋補助房東房租租補問題PTT

考慮加入租補！他一算愣住「漲2K才划得來」　大票嘆：躲不掉

一名網友在新北橘線有間裝潢完整的隔套公寓，出租狀況良好，最近開始考慮是否要加入租屋補助。他認為好處是不怕房客偷偷檢舉，也能享有自用稅率，不過加入租補後須報租賃所得，估算每間套房得漲租兩千元才能打平稅負。雖然上網查，發現許多有租補的房子也都漲了兩三千，但他仍擔心會不會更難出租？也不知道該如何與現有房客處理這件事。

