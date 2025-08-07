ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

沒有買房「不怕老了沒地方住？」　網吐真心話：不會擔心

▲▼套房,租屋,房間,單獨衛浴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲如果不買房，會不會擔心老了以後沒有地方住呢？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

網路上，常出現要買房還是租房的討論。近日有網友發文拋問，有些人會說自己一輩子不買房，但真的都不擔心老了之後沒有地方住嗎？她認為，如果有個自己的空間，一定會比較安心、穩定。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「沒買房的人不擔心以後沒地方住嗎」為標題發文，提到她每次都會心想，說自己一輩子不買房的人，都不擔心老了沒地方住嗎？雖然年輕時租屋確實自由，可以換地點、換生活方式，但老了以後仍會感到輕鬆嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，如果年紀大了，即便有錢，但光要搬家、談合約、面對房東，就會很累，而且倘若身體不好或行動不便，光用想像的，就讓她覺得不安。因此她認為，即便租屋在方便，有個自己的空間還是會比較安心、穩定一些。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「擔心也沒用，我也買不起」、「不會擔心，因為擔心也沒用，我還是買不起」、「老了租不到房子根本是假議題，你以為30年後那些房東有得選嗎？滿街都是老人」、「買了才要擔心還不起被銀行收走，40年青春只剩一間籠子，不如把錢拿出去玩樂」、「就存錢住養老院，反正再怎麼樣也比房價便宜」。

關鍵字：買房租屋Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

男女霸住房子「露台掛狗皮」髒到爆　房東：正常人都受不了

中國大陸陝西省西安一名女房東遇上惡質租霸情侶，200多平方米（約60多坪）的頂樓住宅被霸住超過一年，長期欠租拒不搬離，屋內養13條狗、在露台掛狗皮，屋內環境髒亂不堪、垃圾堆積如山，氣味刺鼻難聞，這一切讓女房東身心俱疲，直呼「正常人都受不了」。

2小時前

單元五房價比13期親民　專家點破區域優勢與限制

台中市官方的四大生態公園，包含水湳中央公園、七期秋紅谷、單元二黎新公園，水湳中央公園、七期秋紅谷公園周邊建案已突破百萬元、單元二黎新公園周邊更是也達9字頭，第四座就坐落單元五的「高鐵新市鎮生態公園」周邊才進入推案時程，5字頭房價被專家稱甜。

2小時前

離捷運7分鐘！新北社宅210戶　還有托育中心

新北市市長侯友宜日前到泰山青年社會住宅新建工程現場視察，據了解該案可為在地提供210戶住宅單元，預計在114年下半年完工，病於年底開始招租，租金會採用分級新制，讓青年及在地居民能安心居住。

2小時前

駁新青安「拒貸」爭議　財政部要公股銀加速釋出可用額度

為落實總統賴清德競選承諾推出的「新版青年安心成家」（新青安）優惠房貸頻傳公股銀行拒貸，財政部今（7）日發出新聞稿指出，已督請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

3小時前

他曝近萬電費帳單哀號「不給活路」！網揪1點嗆：抱怨什麼

台電每年6至9月會實施季節電價，而隨夏天來臨，電費問題常會引發網友關注！有網友貼出1期將近萬元的帳單直呼「不給活路」，但卻被揪出用電量竟超過2,400度，紛紛稱「使用者付費」，也建議他選擇節能家電。

3小時前

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

央行針對房市進行七波信用管制，加上銀行房貸逼近放貸上限，因此傳出民眾申辦房貸爭議，金管會近半年接近30件房貸申訴案件，今（7）日記者會表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

4小時前

隆大奪下60年清潔隊舊址　斥55億將蓋超高樓

苓雅清潔隊舊址屋齡超過60年，位於南高雄蛋黃區，高市府以公辦都更方式開發，7日公布最優評選人為隆大營建，總投資金額55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，全案預計2028年將開工，隆大透露，將規劃2~4房大樓，開案時間未定。

4小時前

法拍屋標到後才說不算！得標人怒告　法院：執行署違法確定

基隆男子陳青旭因未繳1萬8000元的交通罰單，名下三層樓透天老宅於民國109年遭拍賣，最終由林姓得標者以135萬5400元取得所有權。然而，行政執行署宜蘭分署隨後撤銷拍定，引爆雙方爭議。最高行政法院20日判決指出，撤拍行為確實違法，但針對是否應賠償林姓得標者74萬餘元損失部分，則發回台北高等行政法院重新審理。

4小時前

甩開建商拉扯、政府撐腰　自主更新翻轉都更困局

台灣的住屋安全堪憂，正陷入一場與時間賽跑的重建危機，都更早已是台灣的熱議話題，特別是屋老、人老的雙老螺旋正持續惡化，尤其北市平均屋齡40年以上最老，占比高達36％，內政部前任部長李鴻源日前就再度示警指出，「萬一發生6級以上地震，北市將有4,000棟建築倒塌。」

4小時前

沒有買房「不怕老了沒地方住？」　網吐真心話：不會擔心

網路上，常出現要買房還是租房的討論。近日有網友發文拋問，有些人會說自己一輩子不買房，但真的都不擔心老了之後沒有地方住嗎？她認為，如果有個自己的空間，一定會比較安心、穩定。貼文曝光後，引起網友討論。

5小時前

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／新手房東欲哭無淚　房客不繳..

三重「爭鮮」店面養蚊10年　它..

未來5年　他點名「台北2區域」..

屋主消失10年沒繳管理費　管委..

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸..

坤悅砸9.75億買彰化廢墟　打..

知名廣播電台負責人斥6.7億　..

拒貸的理由都是假的？　內行揭銀..

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2..

自己的房子自己蓋！　3招「不靠..

ETtoday房產雲

最新新聞more

男女霸住房子髒爆　房東：正常人..

單元五房價比13期親民　專家點..

離捷運7分鐘！新北泰山社宅21..

駁新青安「拒貸」爭議　財政部要..

他曝近萬電費帳單哀號「不給活路..

3類房貸爭議有解！　金管會要銀..

隆大奪下60年清潔隊舊址　斥5..

法拍屋得標人被撤銷　執行署違法..

甩開建商拉扯、政府撐腰　自主更..

沒買房「不怕老了沒地方住？」　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366