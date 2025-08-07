沒有買房「不怕老了沒地方住？」　網吐真心話：不會擔心

▲如果不買房，會不會擔心老了以後沒有地方住呢？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

網路上，常出現要買房還是租房的討論。近日有網友發文拋問，有些人會說自己一輩子不買房，但真的都不擔心老了之後沒有地方住嗎？她認為，如果有個自己的空間，一定會比較安心、穩定。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「沒買房的人不擔心以後沒地方住嗎」為標題發文，提到她每次都會心想，說自己一輩子不買房的人，都不擔心老了沒地方住嗎？雖然年輕時租屋確實自由，可以換地點、換生活方式，但老了以後仍會感到輕鬆嗎？

原PO認為，如果年紀大了，即便有錢，但光要搬家、談合約、面對房東，就會很累，而且倘若身體不好或行動不便，光用想像的，就讓她覺得不安。因此她認為，即便租屋在方便，有個自己的空間還是會比較安心、穩定一些。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「擔心也沒用，我也買不起」、「不會擔心，因為擔心也沒用，我還是買不起」、「老了租不到房子根本是假議題，你以為30年後那些房東有得選嗎？滿街都是老人」、「買了才要擔心還不起被銀行收走，40年青春只剩一間籠子，不如把錢拿出去玩樂」、「就存錢住養老院，反正再怎麼樣也比房價便宜」。