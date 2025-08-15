開車族選房！他推「郊區路旁、交流道附近」　一票愣：愛開誰開

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友分享自己作為開車族，對買房地點的選擇心得，直言買房除了挑有車位的之外，還要避開短程駕駛與長時間怠速等狀況，避免增加車輛保養負擔。他推薦可以考慮郊區路旁或交流道附近地點，像是在高雄通勤至楠梓台積電可選擇燕巢市區、深水、大樹市區、義大、梓官蚵仔寮；若是亞灣輝達則推薦小港或桂林。貼文引發不少開車族共鳴。

該名網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「開車族買房地點的一些想法」，根據車主手冊與網站建議，短距離與低速長途對車子傷害都不小，因此若住市中心，不但房價貴，還容易因為交通狀況導致保養頻率變高。

因此，原PO認為買房地點可以找「郊區路旁」、「交流道附近」，「買正市區很貴，然後車子的養護成本會變高不少，跑保養廠的頻率也變高，平常通勤省的一點點時間，也就吐回去了。」以高雄為例，他點出幾個具備通勤優勢的地點，認為選擇郊區能省下房價與保養費，反而比時間略短的市區通勤更划算。

不少網友對這樣的觀點有共鳴，「過橋省一半，蚵仔寮我覺得可以」、「小港桂林生活品質還是有差」、「開車通勤的人選地點真的不一樣」、「橋新楠梓便宜又方便。」還有人幽默點評，「你一定很年輕，用體力換房價我覺得可以」、「人生倒數幾台車，車子也是炫耀材」，也有理性回應，「不是所有人都適合郊區生活，每個人條件不同，要買在捷運或國道附近最保險。」

但也有網友認為，「台灣工作機會越近越好」、「愛開誰開去，我等自駕==」、「自駕車多了之後，就是大家一起塞在路上」、「同縣市幹嘛要買交流道旁？有省道可以走的就行了」、「你短距離騎車去，長距離才開車不就得了」、「本末倒置，當然要買離市區近的。」