租屋頂20年裝太陽能板種電…租約期間房子賣了！業者告前屋主求償

記者莊智勝／彰化報導

彰化一名鄭姓業者向屋主蔡女承租其房屋屋頂裝設太陽能板，並向台電出售電力，未料數年後、合約存續期間，蔡女竟將房屋轉售給黃姓女子，導致新屋主要求拆除設備，造成鄭姓業者鉅額損失。鄭姓業者因此提告求償237萬餘元。彰化地院法官審酌，前屋主蔡女無違約情事，判決鄭姓業者敗訴，連想追加新屋主為被告也被駁回。全案仍可上訴。

判決書內容指出，鄭姓業者主主張，他於105年間向蔡女承租其房屋屋頂裝設太陽光電發電系統，並藉此售電予台灣電力公司，雙方約定租期20年、租金21萬元，且鄭姓業者須幫蔡女維修屋頂等條款；未料蔡女竟於租約存續期間，於113年9月將該屋售予另名黃姓女子，且未與黃女約定繼受系爭合約與條件，以致鄭姓業者遭通知應立即拆除太陽光電發電系統而受有損害，因此提告並請求前屋主蔡女賠償新台幣237萬3128元，另請求追訴黃女為被告。

對此，蔡女則表示，與黃女簽訂買賣契約前，即已告知鄭姓業者，鄭知悉後亦同意房屋出售後與新屋主黃女自行協商換約事宜；另一方面，蔡女也告知黃女目前該屋有出租鄭姓業者設置太陽能發電系統，黃女得知後也同意協商換約，未要求業者拆除太陽能設備，但事後黃、鄭雙方條件談不攏，才另簽一年期限的「拆除合約」。

法官審酌，太陽能光電設備並非無法使用、也無立即拆除要求，鄭姓業者主張賠償缺乏依據；而前屋主蔡女已履行合約義務，無違反出租人交付與保持使用狀態的契約責任，鄭姓業者請求不符《民法》債務不履行構成要件，判其敗訴；另鄭姓業者欲追加黃女為本案被告，但卻為能提出與原訴請有明確關聯之事實基礎，因此予以駁回。全案仍可上訴。