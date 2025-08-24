看中孤獨死房屋「這優點」！陸投資客湧入日本掃貨出租

▲經歷孤獨死的物件，折價幅度僅約2成，卻能帶來平均8%以上的投報率。示意圖（pexels提供）

圖文／鏡週刊

面對高齡化與孤獨死激增問題，日本政府自2021年起放寬規定，允許事故物件在發生死亡事件3年後可解除標籤、重新進入一般市場。這項政策不僅改善老年人租屋困難，更吸引大量國內外投資者進場搶購，當中以中國投資客最為積極。

《路透社》報導，根據日本警察廳統計，2024年全國發生近2.2萬起「孤獨死」案件，死者屍體在死亡8天以上才被發現。由於這類房屋需特殊清潔、甚至更換地板與壁紙，過去難以出售或出租，導致屋主蒙受損失。

為減輕房東壓力，日本政府訂出指引，明定死亡3年後若無再發生同類事故，房屋可不再視為「事故物件」。不動產業者表示，政策實施後市場明顯活絡，不少投資客鎖定這類房產改裝後再出租，創造穩定現金流。

不動產仲介表示，一些經歷孤獨死的物件，折價幅度僅約2成，卻能帶來平均8%以上的投報率，遠高於東京市中心套房平均3.5%的收益率。其中不少中國買家並不在意過往歷史，重視的是物件位置與回報潛力。

提供事故物件諮詢與儀式服務的公司「MarksLife」表示，投資客購買後若搭配佛教超渡儀式，住戶接受度明顯提高，對出租有正面幫助。

日本國立社會保障與人口問題研究所預估，未來20年內，65歲以上獨居老人將從目前的14%成長到1/5，事故物件數量勢必攀升。房仲看好政策鬆綁將創造龐大二級市場，成為投資新藍海。

