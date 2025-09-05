住大樓無聊　買三合院「當退休宅」格局好又悠哉！過來人狂勸退

▲原PO看到喜歡的三合院，想先買下來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

台灣早已邁入高齡化社會，許多長輩會規劃退休宅，像是翻修老屋或換房，一名網友表示，老家附近有一間三合院正在出售，格局很不錯，還有一排樹+草地，周遭稍微整理一下，當作退休房剛剛好，打算趁現在先買起來放，不禁幻想退休的生活，「不可能一直住大樓吧？無聊爆了」，貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，在老家附近無意間發現兩間三合院正在出售，其中一間雖然屋況老舊，但格局與環境卻讓他心動不已，「像極了台大椰林大道」，中間主建築搭配兩側草地與樹木，讓他幻想起退休生活的模樣。

原PO坦言，這些老屋雖然周遭已經老舊，但只要稍加整理，仍有很大的發展潛力，他還偷偷跑進去查看屋況，邊看邊想像未來在花園裡種植、整理草木的悠閒時光。

他透露，目前房貸僅剩10年，突然多了一個新的「目標」，如果有閒錢的話地點又不錯的話，似乎可以先買起來放，「有人已經先買退休的房子或地起來放的嗎？退休應該也不可能一直住大樓吧？無聊爆了，整天關在家喔？」

貼文曝光，網友狂搖頭，「我爸以前也說老了要住鄉下，現在老了根本懶得整理再也不提鄉下」、「要去醫院回診時會很不方便」、「三合院當初根本沒考慮過開冷氣的問題，然後冷氣室外機裝在外牆上感覺也不怎麼好看」、「看看這幾次的颱風，住偏僻鄉下都老人，遇到災害會很麻煩喔」、「地處偏僻，未來若治安惡化也不敢住」。