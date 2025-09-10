月租比房貸高！他問「誰住得起養生村」　眾人曝真相：還得排隊搶

▲養生村成為新趨勢，月租6～8萬還一位難求。（圖／pixabay）



記者董美琪／綜合報導

面對台灣人口老化問題，養生村成為一種新型養老模式，受到越來越多關注。一名網友觀察到養生村每月動輒6至8萬元的費用，感到震驚「不是資產族，怎麼住得起」直言，「若要負擔這樣的生活，至少要有數間房產收租、穩定股息現金流，還要幾乎無債，才能負擔得起吧？」

原PO在PTT發文表示，曾帶小孩到一家知名養生村走訪，對環境印象不錯，但對於高昂的費用感到困惑。他認為，會入住這類養生機構的，可能是單身長者，渴望與人互動、避免孤獨，「可是這麼貴的地方，真的會有老人住進去嗎？」

該文一出引發熱議，不少網友點出殘酷事實，「你不是TA（目標客群），別想太多」、「不是你沒錢，是你眼界不夠」、「有錢家庭讓長輩住養生村，是一種孝順的包裝」。

也有網友透露，這些養生村幾乎都「只收生活能自理的長者」，不能有重大病史或失能狀況，甚至入村前還需通過健康檢查。不少人質疑，「如果我還能自理生活，為什麼要去一個被管制的地方住？我寧願在家請看護、自由自在。」

但也有經驗者跳出來分享，「我外婆在那邊生活得很快樂，交朋友、打麻將、活動一堆，比一個人關在家好多了。」也有人指出，部分海歸長輩、子女在國外工作的銀髮族，會選擇住進養生村，「語言熟悉、醫療便宜，生活品質也不錯。」

據了解，許多養生村或安養中心等高端銀髮住宅，不但有醫療備援系統，還配有社團活動、接駁專車，吸引不少「不想與子女同住」、「不想進安養院」的中上階層長輩進駐。

不過，有網友也點出養生村一些規則，「要入住，除了月費3～8萬不等，有些還要押金數百萬，不能失能，還得『看起來有活力』才會收你」。