準備交屋了！她發現「1殘酷事實」　網勸：花了就不要再關注

記者曾筠淇／綜合報導

買房之後，還會持續關注房價嗎？近日有網友發文表示，她最近準備交屋，結果卻發現有很多房子急售、降價賣，因此她就想知道，這樣有辦法和屋主談價格嗎？還是只能認賠了？貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「前兩個月才剛買房，現在一堆急售」為標題發文，提到她最近才正要交屋，結果卻發現有很多房子急售、降價。她透露自己看新聞時，發現有建商降價賣，並且主動退錢給已經購買的買家，一坪退5萬元，所以同個社區的物件已經降了100萬元。

因此原PO就想知道，在這種狀況之下，還可以跟屋主談價格嗎？有沒有機會談成呢？她也說自己目前還在觀望，難道真的只能認賠嗎？她買房時開心的感覺都沒有了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自住不看漲跌，笑死這句話真的是最大的笑話」、「你買1000塊的台積電，跌到800塊，你會叫台積電退你200塊嗎」、「已經開始跑流程交屋應該是比較難了，你換個角度想，你是賣家你會理嗎？消費真的是花了就不要再繼續關注」。

也有網友認為，「你是自住有差嗎？你當初就是想要一個房子，又剛好符合你的能力範圍才買的吧？ 還是你是投機客，上來說買貴而已？」原PO則回應，她目前沒有要自住，買了之後也只是偶爾會去，她買房時就是想著當投資，放個幾年再賣掉。