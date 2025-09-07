房子不裝冷氣「租得出去嗎？」　過來人曝關鍵：我租過

▲沒冷氣的房子租得出去嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

租房子時，如果沒有冷氣的話，有關係嗎？近日有網友發文表示，他看租屋網時，發現很多物件都沒有冷氣，但即便如此，似乎最後仍有人願意租。貼文曝光後，引起討論，就有網友直言，其實房租才是租不租得出去的關鍵。

有網友在PTT的home-sale板上，以「沒冷氣的房子還有人租嗎」為標題發文，提到他在看租屋網時，發現有很多物件都是沒有冷氣的，尤其是公寓和舊大樓。只是即便沒有冷氣，最後好像也有人租，是租房之後再請冷氣行幫忙安裝嗎？沒冷氣的物件好像仍有市場，但他又覺得，現在年輕人都是租有冷氣的房子。

貼文曝光後，有網友表示，「便宜治百病呀，你價低個一點就有人租了」、「我租過，價格問題」、「只要夠便宜，房客自己裝都甘願吧」、「如果沒有冷氣，就是租金要便宜+可以申請租補，才有人租」、「夠便宜還是能租來當倉庫啊」。也有網友透露，「很少，我自己試過，裝了一下就出租了，沒裝的時候很多人來問會不會有冷氣」。

還有網友回應，「問問你自己，會想租嗎」、「這種是賭租客會自己裝，租戶搬走的時候沒帶走，房東就賺一台冷氣」、「一定有！有些人想省電費，不開冷氣的」、「不怕熱的人會租啊」。