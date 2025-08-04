ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

住海邊活較久？新研究曝：平均壽命多1年　「住這裡」反折壽

國外1項最新研究顯示，居住在海洋附近可能有助於延長壽命。（示意圖／達志／美聯社）

▲最新研究顯示，居住在海洋附近可能有助於延長壽命。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

國外1項最新研究顯示，居住在海洋附近可能有助於延長壽命，但這項好處似乎不適用於住在湖泊或河流旁的城市居民。據悉，該研究由美國俄亥俄州立大學進行，分析了全美超過6萬6,000個人口普查區的資料，並已刊登於《環境研究》（Environmental Research）期刊。

研究指出，居住在距海岸線約30英里（約48公里）範圍內的人群，其預期壽命平均高於全國標準1年以上。相比之下，那些住在城市中、靠近大型內陸水域（超過4平方英里）的居民，壽命反而略低，平均約為78歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究首席作者、環境健康科學助理教授吳建勇（Jianyong Wu）表示，「我們原以為任何形式的『藍色空間』，不論是海洋還是湖泊、河川，都會帶來健康益處，沒想到沿海地區與內陸水域間的差異如此顯著。」

根據研究分析，居住在海岸附近的居民可能因氣候較溫和、空氣品質更佳、休閒活動機會更多、交通便利性高、不易受乾旱影響，以及較高的家庭收入，而有較好的健康與壽命表現。反觀住在內陸湖河城市的居民，則可能受到空氣污染、貧困、缺乏安全運動空間及淹水風險等問題影響，對壽命造成負面影響。

共同研究人員曹妍妮（Yanni Cao）博士後研究員指出，「這些發現讓我們更深入了解，美國壽命近年下降幅度大、回升緩慢的原因。環境條件與社會健康不平等，可能扮演著關鍵角色。」此外，研究也發現，住在鄉村地區並靠近水域的居民，亦可能享有小幅度的壽命延長，但影響程度不及沿海城市居民。

據了解，這項研究是美國首次系統性分析各類「藍色空間」與壽命之間關係的研究。隨著氣候變遷與都市發展日益影響人類健康，研究團隊呼籲政府與都市規劃者應重視自然環境與公共健康之間的密切聯繫。

延伸閱讀
童仲彥假釋期滿近況曝！通過國考「新身分」超驚人　網狂讚：世間奇才
女子穿吊帶裙搭高鐵　收警察小卡提醒！她看了好暖
原始連結

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

比A4紙還小！0.0275坪土地拍出破紀錄成交價　得標者215元買到

韓國春川市近日出現一起極為罕見的土地拍賣案：一筆面積僅0.091平方公尺（約0.0275坪）的土地，於7月28日在春川地方法院（춘천지방법원）進行拍賣，起標價格為5,670韓元（折合新台幣約122.3元），最終由一名投標者以1萬韓元（折合新台幣約215.8元）得標。這塊土地的大小約為邊長30公分的小正方形，比一張A4紙還小，是11人共有的1平方公尺土地中的一小部分。而這筆拍賣同時刷新韓國拍賣史上「面積最小」、「估價最低」與「成交價最低」三項紀錄，引起廣泛關注。

3小時前

實測租屋不再霧煞煞　北市31所院校「租金地圖」上線

再過1個月就要迎來大學開學季，許多新生們也開始準備找尋租屋。台北市地政局推出「大專院校租金地圖」，以31所大專院校為中心，整理周圍1公里的租金資訊，記者實際測試，認為對於一個北漂、或是對校園區域不熟悉的新生來說，有很大的幫助。

3小時前

快訊／「海線3建案還再蓋」合總建設傳財務危機　中市府回應了

台中海線地區建商合總建設股份有限公司及其關係企業全勝建構營造股份有限公司傳出疑似資金周轉不靈跳票支付工程款情事，市府法制局指出，消保官與地政局正聯絡建商說明現況，並接洽預售屋建案的連帶擔保廠商瞭解相關因應機制。

3小時前

購屋族3月買千萬宅　5月同棟便宜200萬「心碎想解約」

房市買氣冷，房價陸續出現下修，有網友自曝3月購入1間4年屋，成交價1036萬元，已付60萬元簽約金，不料看到同棟5月實登後，認為自己買貴200萬元，心都涼了半截，忍不住上網問是否該直接解約？信義房屋專家提醒，解約除了簽約金還有其他隱形成本需考慮。

4小時前

3人湊1億買竹科金山街套房　前任包租公喜賺2440萬

竹科旁的「套房區」金山街出現整棟1億700萬元交易，3位新竹在地人合資買下36間套房，該棟物件在12年前以8260萬元交易，前屋主帳面獲利2440萬元。在地房仲表示，竹科不是所有人都高收入，尤其在房價高漲下，小單位套房需求強，以本次交易物件來說，投報率可達4%，相當不錯。

4小時前

台中建商3案停工　預售屋「同業互保」再惹議

位於台中海線地區小有名氣的合總建設，爆出資金周轉不靈，以全勝建構營造公司發函給協力廠商，旗下目前3案全數停工，不過仔細觀察，該公司對預售屋消費者的履約保證機制，皆為「同業互保」，業內人士說，這最糟的情況就是消費者權益受損。

5小時前

住海邊活較久？新研究曝：平均壽命多1年　「住這裡」反折壽

國外1項最新研究顯示，居住在海洋附近可能有助於延長壽命，但這項好處似乎不適用於住在湖泊或河流旁的城市居民。據悉，該研究由美國俄亥俄州立大學進行，分析了全美超過6萬6,000個人口普查區的資料，並已刊登於《環境研究》（Environmental Research）期刊。

6小時前

矽盾南移全面啟動！　「ETtoday房勢前瞻講座」8/7揭高雄如何躍升AI新都心

台灣正站在 AI 時代的浪頭上，而這波浪潮不只吹動雙北，也正加速改寫南台灣的產業版圖。從台積電帶頭擴廠、南科聚落持續擴張，到高雄亞灣打造成智慧科技重鎮，南台灣已經不只是傳統製造的基地，更逐步走向高階研發與國際鏈結的戰略前線，「矽盾南移」全面啟動，高雄成為台灣AI產業新引擎，也將躍升台灣最重要的AI新都心。

7小時前

預售屋解約風暴席捲全台　消基會：多數家庭形同斷頭

銀行貸款水位不足，申貸條件門檻提高，貸不了款的民眾飽受煎熬。消基會示警，台灣預售屋市場正面臨一場前所未有的風暴，那就是，消費者承受賠付鉅額違約金與合約法律責任的雙重打擊；此外，面對龐大退戶潮，也可能造成建商資金斷鏈，對市場衝擊又多一層。

7小時前

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

位於海線地區小有名氣的合總建設，爆出資金周轉不靈，以全勝建構營造公司發函給協力廠商，期盼協力廠商等待3個月調度資金，信件一發引起廣大討論，甚至有預售屋已購客醞釀退戶。實際聯繫到下游廠商，對方證實已被跳票。

7小時前

【摔車神反應】汽車疑搶快！騎士滑10公尺美技翻滾起身

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶..

台中知名建商爆全面停工　下游廠..

台中知名建商驚爆財務危機！緊急..

預售屋解約風暴席捲全台　消基會..

台中建商3案停工　預售屋「同業..

新研究：住海邊平均壽命多1年　..

地主持有37年就是不賣！　七期..

2+1房和3房差在哪？內行解答..

3人湊1億買竹科金山街套房　前..

銀行趁亂打劫？　首購族爆：有條..

ETtoday房產雲

最新新聞more

比A4紙還小！0.0275坪土..

實測租屋不再霧煞煞　北市31所..

合總建設傳財務危機　中市府回應..

購屋族3月買千萬宅　5月同棟便..

3人湊1億買竹科金山街套房　前..

台中建商3案停工　預售屋「同業..

新研究：住海邊平均壽命多1年　..

矽盾南移全面啟動！　「ETto..

預售屋解約風暴席捲全台　消基會..

台中知名建商爆全面停工　下游廠..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366