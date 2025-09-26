存款600萬！金融哥月入10萬「看一輪雙北房」爆心累

▲台北示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名27歲男網友在金融業工作，月收10萬元，存款則多達600萬元，也有持續投資台、美股；然而，他看了一輪雙北的房子，發現這對只能獨自扛房貸的他來說，根本遙不可及，忍不住心累道「感覺不是努力工作就能留在台北。」

網友在Dcard發文提到，27歲的他月薪10萬元，年薪約140萬元，任職於金融業內勤，薪水相當穩定，存款則約600萬元，本身也有持續投資台、美股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步表示，他的工作地點在信義區，目前應該是只能一個人背房貸，「頂多問看看家裡能不能贊助頭期款，看了一輪雙北房價，還是覺得一個人遙不可及，不然就是通勤要1小時左右。」

最後，他也好奇求問，「大家都存多少錢、月薪多少才敢在雙北買房？工作越做越心累，感覺不是努力工作就能留在台北，能給點人生建議嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「存款600萬很厲害，這個存款跟年薪，不買台北市的話，20坪上下應該可以完全沒壓力」、「金融業內勤一定要執意雙北嗎？外縣市房價香多了」、「我幾年前也是自認140萬沒辦法自己扛，後來換城市、換工作，才靠自己買房的」、「我年齡跟你一樣，年薪也差不多，存款沒有600萬，新北市可能舊公寓還有機會吧？台北市的話只能套房了」、「如果你沒有資格，其他人會哭死」。