電梯3房翻修　「房東降3000元」仍租不出去！內行曝2關鍵原因

▲房東降價。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友指出，親戚出租一間土城三房的電梯大樓，雖然有不少人來看房，但始終沒有順利成交，於是親戚降了3000元，不過仍然租不出去，不禁好奇「租不出去，唯一途徑就是降價嗎？」對此，信義房屋專家表示，租屋地點非常重要，而且三房的主要客群是家庭，租金相對比較高，「不是那麼好租。」

有網友在PTT發文，親戚剛翻修完一間含車位的三房電梯大樓，委託仲介出租後，刊登在591租屋網短短一個月累積約800次點閱、吸引10組人看房，但至今仍無人承租。即使將租金調降3000元，仍未能吸引租客，讓他苦惱是否應持續降價，或改以增設家電、更新廚具與門窗來提高吸引力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友指出「地段與價格」才是最大關鍵，「地點，地點，地點，很重要所以說3次」、「現在會租3房的也不多了，跟周圍比價就知道了」、「一定是地點啊，我房子一定買蛋黃區，每次都不用2個禮拜就租出去了，地點好，屋況再爛都有人願意租」、「裝潢太好沒屁用，功能性、乾淨整潔、地點比較重要。是否要降價，要比對同區域同條件出租屋租金」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因為原PO沒有寫租金價格，還有確切的房屋位置，所以不清楚租不出去的狀況是什麼；不過，三房的租客主要是家庭，附近有沒有就業機會是很重要的，還有機能是否完善，「一口氣退了3000元，租金至少是3萬多塊」，總價高，也會比較難租出去。