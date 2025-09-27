約好奉養卻毀諾！母「低價賣房」給兒　7年後反悔撤銷贈與結果曝

▲賴婦將房子以低於行情的價格賣給兒，7年後反悔要求撤銷贈與。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／新竹報導

母子為房產反目！新竹一名賴姓婦人控訴，她於106年簽立不動產買賣契約，約定將名下房地以低於市場行情、總價1000萬元出售予兒子田男，但田男僅付了800萬元，尚有200萬元未付；且母子當初還約好，田男同意父母繼續住在該處房地，並會負起奉養父母責任，未料113年底雙方發生口角，田男竟要求父母搬離，並表示從此互不往來，賴婦因此提出告訴，要求撤銷贈與，請求田男返還未支付的200萬元。新竹地院法官審理後，判決田男應給付170萬予賴婦，全案仍可上訴。

判決書指出，賴母主張當初原本欲以1000萬元以上之價金出售名下該處房地予他人，但因兒子田男承諾會照顧奉養父母，且同意父母繼續住在原處，因此賴婦才於106年同意以1000萬元價金出售房地予田男。但雙方簽立買賣契約後，田男卻僅支付800萬元，尚有200萬元未付，賴婦考量兒子的承諾後，以贈與之方式免除田男部分價金，未與他追討；詎料113年底，母子倆因口角反目，田男竟要求父母搬離，並從此不相往來，賴婦認為兒子毀諾，因此憤而提告撤銷贈與，並請求田男返還價金200萬元。

對此，田男則辯稱，因當時銀行僅核准貸款800萬，因此雙方才協議以800萬元購買房地，而契約上登記總價為1000萬元，還包含田男繳納的稅金、代辦費等相關費用30萬，實際上賴婦同意免除金額為170萬；而田男自102年5月起、至113年8月，持續提供金錢奉養父母，共計87萬7000元，且房貸至今總繳納金額約294.4萬元，加上支付父母800萬，總支出已達1182.1萬元。田男表示，自己長年負擔家中支出，日前因父母另購房屋需要整修出租，又開口向他借錢，他實無額外能力再行資助，雙方才會因此鬧翻。

新竹地院法官審酌，認定賴婦當初因考量兒子會奉養父母，基於降低負擔贈與之意，才免除170萬債務，此乃屬「附有負擔之贈與」，而賴婦自從搬離後，田男即未再負起奉養責任；田男雖辯稱支出金額已達1182.1萬元，但該棟房產至今市價約1800萬元，田男因母親贈與價值亦有600餘萬元，無不足償其負擔之情形。法官認定田男無正當理由，未履行奉養父母之責，則賴婦請求撤銷贈與，洵屬有據，因此判決田男應返還170萬元予賴婦。可上訴。