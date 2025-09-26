女花1700萬買房剛交屋！裝潢師傅跑錯樓層　她家牆壁被拆了

▲女子買房交屋後不久，發現家中一面牆被砸掉。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸浙江杭州一名女子砸下400萬人民幣（新台幣約1700萬元）買房，沒想到還沒入住，家裡的一面牆卻憑空消失。她事後才知道，原來是樓上住戶找來的裝潢師傅走錯門，誤把她家的牆給砸了，氣得她大喊「電視裡的劇情居然發生在我身上！」

1818黃金眼報導，這名陳姓女子為兒子買下總價400萬元人民幣的婚房，原本打算先對外出租，等到兒子成婚時再收回來。6月23日這天順利交屋，但7月初她就發現房子的其中一面牆消失了，地板上還滿是碎石與水泥。

據了解，原來是樓上22樓的鄰居想重新裝潢，找來師傅把兩間臥室的隔牆砸掉打通，但師傅卻跑錯樓層，誤以為20樓就是指定施工地點，在未核對房號的情況下，把陳女士家中的牆壁砸了。

陳女士稱，家中牆壁被砸，除了一個月7000、8000人民幣的租金泡湯，還得花錢修復，因此要求復原並賠償2萬元人民幣。

不過，裝潢師傅辯稱，他看到密碼能輸入就以為走對施工地點，只願意賠償1000至2000人民幣（約新台幣4250至8500元）。22樓鄰居則認為，這是師傅的問題，賠償責任應由師傅承擔，甚至還反過來指責陳女，為何要把他的電話透露給調解員。

陳女士求償無果，只好再找上物業公司，認為對方管理不當，也有一定的責任。