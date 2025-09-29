廚房有必要做「高低差檯面？」　過來人曝使用差異

▲原PO目前使用的廚房沒有做高低差檯面。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

裝修廚房時，檯面會不會做高低差呢？近日有女網友發文表示，她家中廚房檯面目前沒有高低差，長時間使用下來，不僅有湯湯水水流得到處都是的問題，她還被整骨師傅提醒，彎腰做菜對身體負擔大，因此，她便考慮是否要將廚房改成高低差檯面？貼文曝光後，引發討論。

該名女網友在Dcard上，以「廚房建議做高低差檯面嗎？」為標題發文，提到她平常煮飯時，若湯滾了沒注意，湯就會流滿檯面，或是洗菜時，水容易流到瓦斯爐區，造成不便。

原PO接著說，她最近還被整骨師傅詢問，是不是長期彎腰煮飯？這樣對身體負擔很大。整骨師傅的話，就讓原PO思考是不是應該要把廚房改成高低差的設計？她後來也有試用過，覺得如果有把洗菜區、炒菜區做出高低差，好像更加順手，有人做過高低差檯面嗎？清潔、收納會不會變麻煩？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果你家空間夠大，建議做高低差真的會比較舒服，我家以前透天廚房大是做高低差，後來搬去大樓廚房都是一字型，洗菜時覺得還好，但炒菜就很明顯卡手」、「高低差比較符合人體工學」、「我們剛裝潢完，因跟先生身高差20公分，也是做高低差，沒問題的」。也有網友建議，「跟設計師討論高度，你們家平均身高，做起事來才不會腰痠背痛」、「據說有匹配身高，長久以來腰會比較省力、舒服」。