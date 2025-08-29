ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

捷運站走路3分鐘！新北市蓋12F社宅　拚2028年完工

▲▼淡水海天段社會住宅。（圖／新北市城鄉局）

▲淡水海天段社會住宅將規劃88戶住宅需求。（圖／新北市城鄉局）

記者許凱彰／新北報導

新北市政府城鄉發展局「淡水海天段青年社會住宅」18日正式開工，在距離捷運站步行3分鐘的距離裡，將規劃地上12樓之建築，將滿足88戶住宅需求，其中包括一房型、二房型及三房型供選擇。

新北淡水區海天段青年社會住宅，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，距離捷運紅樹林站僅3分鐘步程，西臨淡水河岸，東望向天山，鄰近紅樹林生態園區。部分房型將配置景觀平台，並規劃屋頂花園，讓住戶能於山河交界處欣賞絕美景致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

淡水海天段青年社會住宅規劃1棟建築，地上12層、地下2層，完工後將提供88戶住宅單元，包括一房型59戶、二房型19戶及三房型10戶，並設置106坪市民活動中心。工程將取得建築能效一級、綠建築及智慧建築等標章，展現永續與智慧兼具的建築理念。

▲▼淡水海天段社會住宅。（圖／新北市城鄉局）

▲淡水海天段社會住宅一樓周邊立面模擬圖。（圖／新北市城鄉局）

新北城鄉局局長黃國峰表示，社會住宅政策須長期穩定推動。新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中淡水區其他規劃跟興建中的社宅即將再增加3670戶，穩步落實居住正義。

新北城鄉局表示，施工前多次召開說明會符合民眾需求，於設計期間降低建築物高度、減少地下室開挖，並於施工期間針對降低施工噪音、管控施工時間、維持交通動線及環境清整等提出具體因應方案，目標如期如質於2028年竣工。

 

關鍵字：淡水海天段青年社會住宅新北城鄉局社宅捷運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

好友結婚想買房！惡男瞎掰「跟建商老董很熟」 一個月詐她47.5萬

台南一名從事不動產相關行業的李姓男子因在外負債累累，竟將歪腦筋動到舊識陳女身上，李男得知陳女因打算結婚而有買房計畫，遂謊稱與陳女中意的建案建商熟識，聲稱能以「內部優惠價」幫忙購買預售屋，還偽造建案公司相關文件，並建立假LINE帳號博取陳女信任，短短1個月內多次行詐，共得手47萬5000元，直到陳女男友察覺有異，全案才因此曝光。台南地院審理後，刑事部分依行使偽造私文書罪，判處李有期徒刑8月，犯罪所得均沒收；民事部分則判李應給付陳女47萬5000元。全案可上訴。

2小時前

內湖老厝8500萬成交！　屋齡109年卻比新屋搶手

台北市傳出罕見高齡建物成交案例。住商機構觀察，今年4月內湖康寧路一段156巷一處屋齡達109年的老宅，以總價8500萬元成交，折算土地單價每坪約69萬元，買方為建商。這也是內湖區唯一屋齡破百的實價登錄紀錄，更在60年以上老屋中創下最高成交總價。

3小時前

房東拒給鑰匙！租客天天等開門　熟睡一半被告知「房門要打開」

馬來西亞一名女子前往新加坡後，租下當地組屋其中一間房間，但沒想到房東只給她鐵門鑰匙，並沒有給出內門的鑰匙，因此只要外出，就必須等房東替她開門，有次還等到晚上11點才進門，在入住一周便搬離，拿不回押金。房東則稱，房客應該要告知幾點回家，「而且她是公主嗎？在外面等個5分鐘會怎樣？」

4小時前

捷運站走路3分鐘！新北市蓋12F社宅　拚2028年完工

新北市政府城鄉發展局「淡水海天段青年社會住宅」18日正式開工，在距離捷運站步行3分鐘的距離裡，將規劃地上12樓之建築，將滿足88戶住宅需求，其中包括一房型、二房型及三房型供選擇。

5小時前

上班族等3分鐘不耐煩！　「智能電梯」成商辦租賃關鍵

上班等電梯，等幾分鐘能接受？商仲業者調查，一般人等3分鐘就會不耐煩，5分鐘以上就崩潰無法接受了，而目前北市有許多商辦於尖峰時間，等候得超過5分鐘。電梯業者則表示，新商辦相當重視電梯效能，而如何縮短等候時間，是一門大學問。

6小時前

全台租屋族6成5住老屋　租金中位數8500

內政部地政司日前發布「114年上半年租金統計資料」，據了解，經統計後全國租金中位數是8,500元，同時，在291個行政區中，雙北的租金中位數明顯偏高。另外，租金補貼租約分析來看，30年以上老屋的租約占約全部的65.4%，其中又以分租套（雅）房在30年以上屋齡比例最高，將近有73.9％。

6小時前

北市46年老社區免全拆！　雙子星大樓試辦「整建維護」大變身

老舊社區不一定要拆除重建，透過整建維護一樣能再現新風貌！位於台北市士林區的「雙子星大樓」申請參與北市府「公辦整建維護試辦計畫」，在市府輔導與住戶凝聚共識下，已於8月23日順利完成建築師評選，未來將進行外牆整新工程，預計再次成為捷運芝山站旁的地標亮點。

7小時前

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了！「1原因」祈禱房價跌：被逼到邊緣

一名網友表示，看房兩年後，終於買下一間桃園八德區的三房老公寓，屋齡42年、總價1000萬元，不過，簽約那一刻並沒有感到喜悅，反而感受到肩上的負擔越來越重。除了自備款300萬元和200萬元的裝修費，每月房貸超過3萬元，夫妻倆平均月收入8萬元，壓力相當沉重，「衷心希望房價會跌。」

7小時前

預售市場冷清　台中近9成建案7月交易掛蛋

截至8月1日，台中市預售屋市場再度傳出低迷訊號。根據實價登錄顯示，目前全市線上銷售中的預售新案共計415案，但實際成交量僅99戶，有成交紀錄的建案僅49案，換言之，其餘366場推案幾乎「0進帳」，9成建案7月掛零。

7小時前

和男友租屋！家人狂念「沒房為什麼要交往」　網給建議：也不用爭

有沒有自己的房子很重要嗎？一名女網友發文表示，她和男友是很認真在交往的，所以目前也一起在外租屋，然而她卻常被家人念，說男方沒有房子的話，為什麼要在一起？讓她感到納悶。貼文曝光後，引起討論。

8小時前

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

買房1年狂失眠！他「虧2成賣掉..

直擊全球最大電梯廠　年出貨10..

想買1000萬房！職軍「跑10..

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了..

內湖109年老厝8500萬成交..

高雄女買30年中古屋！天花板遍..

房市急速冷卻　10大熱區冠亞軍..

預售市場冷清　台中近9成建案7..

全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84..

不生小孩他嘆「買房幹嘛」　大票..

ETtoday房產雲

最新新聞more

好友結婚想買房！惡男掰「跟建商..

內湖109年老厝8500萬成交..

房東拒給鑰匙　房客天天等開門

捷運站走路3分鐘！新北市蓋12..

上班族等3分鐘不耐煩！　「智能..

全台租屋族6成住老屋　租金中位..

北市46年老社區免全拆！　雙子..

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了..

預售市場冷清　台中近9成建案7..

和男友租屋！家人狂念「沒房為什..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366