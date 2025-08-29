捷運站走路3分鐘！新北市蓋12F社宅　拚2028年完工

▲淡水海天段社會住宅將規劃88戶住宅需求。（圖／新北市城鄉局）

記者許凱彰／新北報導

新北市政府城鄉發展局「淡水海天段青年社會住宅」18日正式開工，在距離捷運站步行3分鐘的距離裡，將規劃地上12樓之建築，將滿足88戶住宅需求，其中包括一房型、二房型及三房型供選擇。

新北淡水區海天段青年社會住宅，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，距離捷運紅樹林站僅3分鐘步程，西臨淡水河岸，東望向天山，鄰近紅樹林生態園區。部分房型將配置景觀平台，並規劃屋頂花園，讓住戶能於山河交界處欣賞絕美景致。

淡水海天段青年社會住宅規劃1棟建築，地上12層、地下2層，完工後將提供88戶住宅單元，包括一房型59戶、二房型19戶及三房型10戶，並設置106坪市民活動中心。工程將取得建築能效一級、綠建築及智慧建築等標章，展現永續與智慧兼具的建築理念。

▲淡水海天段社會住宅一樓周邊立面模擬圖。（圖／新北市城鄉局）

新北城鄉局局長黃國峰表示，社會住宅政策須長期穩定推動。新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中淡水區其他規劃跟興建中的社宅即將再增加3670戶，穩步落實居住正義。

新北城鄉局表示，施工前多次召開說明會符合民眾需求，於設計期間降低建築物高度、減少地下室開挖，並於施工期間針對降低施工噪音、管控施工時間、維持交通動線及環境清整等提出具體因應方案，目標如期如質於2028年竣工。