ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

住汽車旅館「不是要壞壞」　一票1原因開房間：家裡不會有這麼大的

▲▼旅館,房間,汽車旅館,摩鐵,睡覺,床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲有些人是為了泡澡，才會去開房間。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶可能會因為家中不方便，或者想要換個環境，所以選擇到汽車旅館激戰。不過近日就有網友好奇，有沒有人到汽車旅館就是純睡覺，根本不會和另一半發生關係的呢？貼文曝光後，引起討論，不少網友都留言分享自己去住汽車旅館時，究竟在做些什麼。

女網友在Dcard上，以「去汽旅真的會有人不打X嗎」為標題發文，提到在她的印象裡，大部分的人如果去汽車旅館，就是想要開房間、發生關係，所以她實在非常好奇，真的有人去汽車旅館，並不是為了要發生關係的嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我跟男友就是，因為怕被偷拍，所以住外面就是真的睡一晚，毫無邪念」、「出差啊，可以停車，車上東西也不怕被偷」、「夜唱完早上回家，忘記帶鑰匙，太累了就開了汽旅休息3小時，晚點再叫家人開門」、「去開過同學會」、「有欸，去過好幾次，就只是覺得住起來很大間，然後車可以停放門口很方便」。

其中還有網友透露，「家裡沒浴缸，所以去汽旅泡澡的人」、「曾經家裡停水去汽旅洗澡」、「真的！ 尤其又剛好停水的時候，蠻好用的」、「+1，家裡真的不會有這麼大的浴缸」、「我也是家裡沒浴缸，自己去汽車旅館泡澡」、「有啊，就去用大浴缸泡澡的」。話題引發討論。

關鍵字：汽車旅館泡澡Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

外資爆灌越南！上半年FDI飆215億美元　房地產吸金24%搶翻天

根據越南財政部外資局最新公布的數據，2025年上半年，越南房地產業吸引的外國直接投資（FDI）年增逾一倍，達51.7億美元，佔全國註冊FDI總額（215億美元）的24%。這顯示市場對越南房產的信心正在大幅回升。

1小時前

板橋江翠段社宅年底完工！　供130戶、托老中心

新北市副市長陳純敬日前視察位於板橋區的江翠段社會住宅工程進度，據了解該案完工時間是今年底，屆時可為在地提供130戶居住單元，同時還設有托老中心、身心障礙者日照中心，將打造成多功能社區環境。

2小時前

日本房價漲「凶宅」也成選項　催生靈異調查服務

在日本，發生凶殺案或是孤獨死事件的凶宅向來難以找到房客，但隨著房價持續飆漲，凶宅如今也成為大家考慮入手的選項，包括住戶與投資客。就有房仲業者身兼靈異調查員的工作，到凶宅試住並透過科學儀器檢測是否有出現超自然現象。

3小時前

住汽車旅館「不是要壞壞」　一票1原因開房間：家裡不會有這麼大的

有些情侶可能會因為家中不方便，或者想要換個環境，所以選擇到汽車旅館激戰。不過近日就有網友好奇，有沒有人到汽車旅館就是純睡覺，根本不會和另一半發生關係的呢？貼文曝光後，引起討論，不少網友都留言分享自己去住汽車旅館時，究竟在做些什麼。

4小時前

房子過戶才知鄰牆占地0.7平方公尺！　台中男怒告前屋主求償

台中市一名李姓男子113年與一對葉姓兄弟簽訂不動產買賣契約書，買下位於台中一處房地，未料完成登記後，李男整修房地時赫然發現後方花園土地遭到鄰居增建之磚造牆壁占用，面積共0.7平方公尺，李男認為如此已造成該房地市場交易價值發生減損，且葉姓兄弟拒不處理，因此提告並求償減損價值18萬8018元、以及鑑定界址與土地勘查複丈費共1萬0545元，合計19萬8563元。台中地院法官審理後，判處葉姓兄弟應賠償18萬8018元為適當，其餘部分予以駁回。

4小時前

看中孤獨死房屋「這優點」！陸投資客湧入日本掃貨出租

面對高齡化與孤獨死激增問題，日本政府自2021年起放寬規定，允許事故物件在發生死亡事件3年後可解除標籤、重新進入一般市場。這項政策不僅改善老年人租屋困難，更吸引大量國內外投資者進場搶購，當中以中國投資客最為積極。

5小時前

美房市利率降　「房貸再融資省更多錢」話題引熱議

美國市場近期再度出現房貸再融資（Refinance）話題，專家提醒民眾，若符合數項條件，便是考慮再貸款的時機點。這些條件包括利率顯著下降、信用分數提升、貸款年限調整需求，以及房屋淨值增加等。金融機構同時強調，借款人應仔細計算再融資的「回本時間」，確保節省的利息能夠抵消手續與相關費用。

5小時前

北市知名KTV地標被收購！　富邦人壽豪砸28億

富邦金控旗下壽險子公司富邦人壽19日公告，以新台幣28億元購入位於台北市大同區延平北路二段的「星聚點KTV台北旗艦館」。交易完成後，原本的經營團隊、同時也是大樓持有人的星聚點壹號文創公司，將以售後回租方式續租全棟物件。

5小時前

3類族群看過來！　社宅懶人包必收

由政府興建管理的公辦社宅，分為國家住都中心推動的中央社宅、各地方政府主導建造的地方社宅，並且執行招租營運，近年大量推出社宅，屋況新，入住後享全新設備，租金還能打8折起跳，只不過，平日要勤刷網站公告、準備申請文件、苦等中籤，都耗費時間，租屋族也可主動出擊，善用民間房東釋出的「包租代管」社宅物件，免抽籤，看屋喜歡就簽約承租，審核通過即可入住。

6小時前

同事砸3千萬買房「被租屋族潑冷水」　他愣：被笑是常態？

房價居高不下，有網友表示，同事最近砸三千萬買中古大樓物件，雖然坪數不大、離捷運有點距離，但畢竟是買房置產，原以為會收到恭喜，沒想到分享後立刻被同事潑冷水。有租屋族質疑「離捷運這麼遠不累嗎？」還有人說「室內20坪太小」，讓他忍不住感嘆，「現在買房被租房笑已是常態了嗎？」引發討論。

6小時前

【這個反應差太多了吧】母女問爸穿搭好看嗎？冷淡回應→浮誇稱讚

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住汽車旅館「不是要壞壞」　網1..

月薪10萬買1000萬房　扛房..

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店..

台中房子「屋齡30年」要賣還是..

陸敬民／建商倒閉潮來襲　「以案..

營建五虎讓位！　上半年「百億建..

雙北3社宅招租！　654戶申請..

新北住戶掰了海砂屋　將蓋3棟1..

男友在外租1萬元房　她買房後答..

雙薪200萬！買2450萬的房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

外資爆灌越南！上半年FDI飆2..

江翠段社宅年底完工！　供130..

日本房價漲　凶宅成選項

住汽車旅館「不是要壞壞」　網1..

房子過戶才知鄰牆占地！台中男怒..

看中孤獨死房屋！陸投資客湧入日..

美房市利率降　「房貸再融資省更..

富邦人壽28億收購「星聚點台北..

3類族群看過來！　社宅懶人包必..

同事砸3千萬買房「被租屋族潑冷..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366