住汽車旅館「不是要壞壞」　一票1原因開房間：家裡不會有這麼大的

▲有些人是為了泡澡，才會去開房間。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶可能會因為家中不方便，或者想要換個環境，所以選擇到汽車旅館激戰。不過近日就有網友好奇，有沒有人到汽車旅館就是純睡覺，根本不會和另一半發生關係的呢？貼文曝光後，引起討論，不少網友都留言分享自己去住汽車旅館時，究竟在做些什麼。

女網友在Dcard上，以「去汽旅真的會有人不打X嗎」為標題發文，提到在她的印象裡，大部分的人如果去汽車旅館，就是想要開房間、發生關係，所以她實在非常好奇，真的有人去汽車旅館，並不是為了要發生關係的嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我跟男友就是，因為怕被偷拍，所以住外面就是真的睡一晚，毫無邪念」、「出差啊，可以停車，車上東西也不怕被偷」、「夜唱完早上回家，忘記帶鑰匙，太累了就開了汽旅休息3小時，晚點再叫家人開門」、「去開過同學會」、「有欸，去過好幾次，就只是覺得住起來很大間，然後車可以停放門口很方便」。

其中還有網友透露，「家裡沒浴缸，所以去汽旅泡澡的人」、「曾經家裡停水去汽旅洗澡」、「真的！ 尤其又剛好停水的時候，蠻好用的」、「+1，家裡真的不會有這麼大的浴缸」、「我也是家裡沒浴缸，自己去汽車旅館泡澡」、「有啊，就去用大浴缸泡澡的」。話題引發討論。