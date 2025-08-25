ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

機捷A21、大溪稀有住宅區「標售」！　投標截止時間曝

▲。（圖／記者陳香菱攝）

▲有意願者，請把握投標時間。（圖／翻攝自桃園地政局官網）

記者陳香菱／綜合報導

桃園市政府為加速地方建設，提升土地使用效益，將於 114 年 9 月 22 日上午 10 時進行機場捷運 A21 站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。有意參與投標者需於當日上午 9 時前，將相關文件寄至「桃園郵政第 7-107 號信箱」，以免錯失機會。

桃園地政局表示，本次標售共計釋出 21 標 22 筆土地，總面積約 4.54 公頃。其中，機場捷運 A21 站地區包括 15 標 16 筆土地，面積約 0.93 公頃，分為 2 筆商業區及 14 筆住宅區；大溪埔頂營區則有 6 標 6 筆住宅區土地，面積約 3.61 公頃。這些土地均位於交通便利、生活機能完善的地段，適合居住或商業用途。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地政局長蔡金鐘指出，機場捷運 A21 站地區鄰近中壢區公所及捷運 A21 環北站，步行約十分鐘即可抵達中壢六和商圈，生活機能成熟。此外，環北國中及國道 1 號中豐交流道正在新建中，公共設施服務水準持續提升，成為理想的居住及商業地段。

至於大溪埔頂營區，蔡金鐘表示，該地鄰近國道 3 號大溪交流道，區內正在興建大溪埔頂轉運站，捷運綠線延伸至大溪的規劃也在進行中。未來交通設施完善，發展潛力巨大。此次標售的 6 筆土地均為高容積率的大面積方正住宅區土地，是大溪地區稀有的住宅用地。

桃園市政府呼籲有意投標者把握此次難得機會，於規定時間內完成投標程序。

關鍵字：桃園地政局A21標售機場捷運環北站

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首個鄰高鐵社宅開發案估976戶！ 投資商機逾27億

雲林縣政府日前在「114年度民間參與公共建設招商大會」，推出兩項重點招商案，總投資規模預計高達新台幣27億元，其中包含高鐵青年社會住宅案，預計規劃住宅976戶，社宅佔其中708戶。

剛剛

機捷A21、大溪稀有住宅區「標售」！　投標截止時間曝

桃園市政府為加速地方建設，提升土地使用效益，將於 114 年 9 月 22 日上午 10 時進行機場捷運 A21 站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。有意參與投標者需於當日上午 9 時前，將相關文件寄至「桃園郵政第 7-107 號信箱」，以免錯失機會。

23分鐘前

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

台南市區又要新增新商場，敲碗多年的新光三越台南小北門店，本月29日終於要試營運，又有好市多2店將在東區設立的好消息，在地人都相當期待開幕，根據實登統計，2店生活圈房價漲跌互見，小北商圈出現年跌11%，好市多2店周邊2年漲3成。

46分鐘前

完工8年無法過戶！建商一屋多賣遭查封　基隆「海吉市」成爛尾樓

位在基隆市中山區的住宅大樓「海吉市」背山面海，但2017年「完工」至今超過8年，一樓外圍仍用施工警示條圍起來，入口大廳地板尚未舖設好，因為住戶數不足一半，也不能成立管委會，公共區域無法運作，沒有門禁管制與保全人員，成為半廢墟。

1小時前

26萬人撐起高房價！嘉義市Q2預售屋交易熱區出爐　54.7萬創新高

義市人口數長期維持在26萬餘人，其房市交易卻呈現穩定成長態勢，尤其市中心區段房價水準居高不下。依據嘉義市政府地政處最新發布的統計資料，今年第二季（4至6月）嘉義市不動產預售屋的交易熱點已揭曉，其中東區建案的單價實價登錄已突破新高，站穩50萬元大關。

2小時前

婚後住婆家「媳1句話踩雷」　婆婆怒喊換小屋：把他們趕出去

台灣房價居高不下，許多年輕人根本買不了房。一名婆婆發文抱怨，兒子、兒媳婚後住進婆家，怎料媳婦卻不知感恩，甚至言語頂撞，讓她瞬間心寒，不禁感嘆「是時候趕出去，讓他們自己承擔自己的家庭了。」

2小時前

嘉義、桃園、台中爛尾樓連環爆！內政部急出手

近期嘉義、桃園與台中陸續傳出預售屋停工案件，引發購屋者關注。內政部21日表示，將於下週預告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載條文」修正草案，強化履約保障，草案內容將送行政院消保處審議。

2小時前

領33K「怎麼存到1000萬」買房？　她一算：不吃不喝也要25年

如果沒有投資、兼職，父母也不會幫忙，要存多久才能存到1000萬元，並且買房呢？近日有網友發文表示，她身邊有很多人的薪水都是領33K，就算每個月都存下一半的錢，也要50年才可以存到1000萬元！同時，她也感嘆現在房價實在很高。貼文曝光後，引起網友討論。

3小時前

新青安推升房價？　六都大樓含車位中位價破1100萬

根據內政部統計，全國住宅大樓含車位今年第2季房價中位數已達1378萬元，較2023年新青安政策上路的前1季，房價大漲178萬元，進一步觀察六都，住宅大樓含車位的價格中位數已全面站上1100萬元，信義房屋專家表示，第七波信用管制過後，房市就轉趨理性。

4小時前

北市購屋門檻再墊高　中古屋2000萬以上占半數

雙北房市持續受到關注，永慶房產集團針對台北市與新北市屋齡5年以上中古屋，統計過去3年各總價帶交易量占比。結果顯示，台北市總價2000萬~4000萬元的物件，持續穩居主流，且占比逐步上升，上半年已達35.7％。此外，台北市總價2000萬元以上的交易占比，合計更突破5成，顯示高總價物件買氣強勁。

6小時前

【可愛爆擊❤️】‍1歲娃想吃香蕉！奶音萌喊：像猴子一樣

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

月薪10萬買1000萬房　扛房..

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店..

住汽車旅館「不是要壞壞」　網1..

買房「先求有再求好」時代過了？..

一層樓破十戶能接受？網吐真心話

男友在外租1萬元房　她買房後答..

房子過戶才知鄰牆占地！台中男怒..

惡房客遺下百瓶尿液！房東崩潰：..

陸敬民／建商倒閉潮來襲　「以案..

宜蘭市人變了！　透天、大樓交易..

ETtoday房產雲

最新新聞more

首個鄰高鐵社宅開發案　估976..

機捷A21、大溪稀有住宅區將標..

好市多月底試營運　南台南副都心..

完工8年無法過戶！基隆「海吉市..

嘉義市Q2預售屋交易熱區出爐　..

婚後住婆家「媳1句話踩雷」　婆..

爛尾樓連爆！內政部急出招護購屋..

領33K「怎麼存到1000萬」..

新青安推升房價？　六都大樓含車..

北市購屋門檻再墊高　中古屋20..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366