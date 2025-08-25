機捷A21、大溪稀有住宅區「標售」！　投標截止時間曝

▲有意願者，請把握投標時間。（圖／翻攝自桃園地政局官網）
記者陳香菱／綜合報導
桃園市政府為加速地方建設，提升土地使用效益，將於 114 年 9 月 22 日上午 10 時進行機場捷運 A21 站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。有意參與投標者需於當日上午 9 時前，將相關文件寄至「桃園郵政第 7-107 號信箱」，以免錯失機會。
桃園地政局表示，本次標售共計釋出 21 標 22 筆土地，總面積約 4.54 公頃。其中，機場捷運 A21 站地區包括 15 標 16 筆土地，面積約 0.93 公頃，分為 2 筆商業區及 14 筆住宅區；大溪埔頂營區則有 6 標 6 筆住宅區土地，面積約 3.61 公頃。這些土地均位於交通便利、生活機能完善的地段，適合居住或商業用途。
地政局長蔡金鐘指出，機場捷運 A21 站地區鄰近中壢區公所及捷運 A21 環北站，步行約十分鐘即可抵達中壢六和商圈，生活機能成熟。此外，環北國中及國道 1 號中豐交流道正在新建中，公共設施服務水準持續提升，成為理想的居住及商業地段。
至於大溪埔頂營區，蔡金鐘表示，該地鄰近國道 3 號大溪交流道，區內正在興建大溪埔頂轉運站，捷運綠線延伸至大溪的規劃也在進行中。未來交通設施完善，發展潛力巨大。此次標售的 6 筆土地均為高容積率的大面積方正住宅區土地，是大溪地區稀有的住宅用地。
桃園市政府呼籲有意投標者把握此次難得機會，於規定時間內完成投標程序。
