2人住小套房！夏天電費2200元他喊「被台電懲罰」　全場搖頭

記者鄺郁庭／綜合報導

炎炎夏日，冷氣開整晚已成許多人生活必需，但電費也常讓人直呼吃不消。就有網友表示，自己和另一半住在小套房，冷氣會避開尖峰時段，只設定在26、27度，熱水器只有洗澡才用，加上冷氣、冰箱都是一級省電標章，結果這期電費卻高達2200元，讓他忍不住抱怨「我到底做錯了什麼？為什麼台電要這樣懲罰我？」

該名網友在PTT的Gossiping板上問卦，「夏季電費2200合理嗎？」他表示，平常是兩個人用電、住在小套房，吹冷氣會避開尖峰時段，只設定在26、27度，要洗澡時才會開熱水器，「這樣電費2200欸！」他也很納悶，明明冷氣、冰箱都選擇有一級省電標章，「我到底是做錯了什麼？為什麼台電要這樣懲罰我==？各位覺得這樣的電費合理嗎？」

貼文引來熱烈討論，不少人覺得可以接受，「太低了吧」、「笑死我隨便就5000了，2200你根本沒洗衣服吧」、「聽起來蠻省電的」、「啊？我冷氣+除濕機24小時運轉也才3600」、「合理…我還有到3000…」、「太便宜了吧==我繳快4k」、「5000路過，去旁邊玩沙啦！」

但也有網友表示，「差不多吧，一度六塊錢的話」、「累計電價的結果，合理帳單跟你算得很清楚，要檢討就看為什麼要耗這些度數」、「要看你是用台電帳單自繳，還是房東跟你另外收。帳單自繳應該不會那麼多，房東加價收才會有的房東一度電收$5」、「你兩個人啊！我才一個人就吹到快7000= =。」