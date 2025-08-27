ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2人住小套房！夏天電費2200元他喊「被台電懲罰」　全場搖頭

▲▼買房,套房,租屋,房租,房客,房東,室友,冷氣,電費,家具,小宅,回家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

炎炎夏日，冷氣開整晚已成許多人生活必需，但電費也常讓人直呼吃不消。就有網友表示，自己和另一半住在小套房，冷氣會避開尖峰時段，只設定在26、27度，熱水器只有洗澡才用，加上冷氣、冰箱都是一級省電標章，結果這期電費卻高達2200元，讓他忍不住抱怨「我到底做錯了什麼？為什麼台電要這樣懲罰我？」

該名網友在PTT的Gossiping板上問卦，「夏季電費2200合理嗎？」他表示，平常是兩個人用電、住在小套房，吹冷氣會避開尖峰時段，只設定在26、27度，要洗澡時才會開熱水器，「這樣電費2200欸！」他也很納悶，明明冷氣、冰箱都選擇有一級省電標章，「我到底是做錯了什麼？為什麼台電要這樣懲罰我==？各位覺得這樣的電費合理嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引來熱烈討論，不少人覺得可以接受，「太低了吧」、「笑死我隨便就5000了，2200你根本沒洗衣服吧」、「聽起來蠻省電的」、「啊？我冷氣+除濕機24小時運轉也才3600」、「合理…我還有到3000…」、「太便宜了吧==我繳快4k」、「5000路過，去旁邊玩沙啦！」

但也有網友表示，「差不多吧，一度六塊錢的話」、「累計電價的結果，合理帳單跟你算得很清楚，要檢討就看為什麼要耗這些度數」、「要看你是用台電帳單自繳，還是房東跟你另外收。帳單自繳應該不會那麼多，房東加價收才會有的房東一度電收$5」、「你兩個人啊！我才一個人就吹到快7000= =。」

關鍵字：電費省電夏季冷氣套房冰箱電器PTT

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

知名飯店浴室天花板突「掉落石塊」！她抱孩險被砸中嚇：不敢再住

有網友表示，日前帶著孩子入住基隆某連鎖大飯店，竟接連換了3次房間，原因包含遇到房間菸味重、浴室垃圾未清等狀況。其中最誇張的是，準備帶小孩去洗澡時，突然有石塊從天花而降，所幸原PO和小孩沒被砸到，但她也嚇傻直呼「以後不敢再住了」。

49分鐘前

2人住小套房！夏天電費2200元他喊「被台電懲罰」　全場搖頭

炎炎夏日，冷氣開整晚已成許多人生活必需，但電費也常讓人直呼吃不消。就有網友表示，自己和另一半住在小套房，冷氣會避開尖峰時段，只設定在26、27度，熱水器只有洗澡才用，加上冷氣、冰箱都是一級省電標章，結果這期電費卻高達2200元，讓他忍不住抱怨「我到底做錯了什麼？為什麼台電要這樣懲罰我？」

1小時前

高手5888萬拍下大直樓中樓　5年後開價2.2倍賣

法拍高手5年前以5888萬元超便宜價格，4拍得標大直百坪「樓中樓」的豪宅，該社區歷史實價登錄單價落在82~108萬元，而這位高手入手最好的頂層戶，單價卻僅6字頭。如今他以1.28億元開價在網上求售，對比取得成本為將近2.2倍的價格。

2小時前

每百戶僅1.4戶買房！　專家曝「撿漏關鍵時刻」

房市冷到爆，六都上半年的家戶購屋比僅1.4%，每百戶中只有1.4戶買房，創下2016年以來的新低紀錄。究竟現在是不是買房好時機？晚1年再買會不會更好？《地產詹哥老實說》邀信住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，為大家深度剖析當前房市現況與未來趨勢。

4小時前

北市8區房價不跌反漲　房仲指3大關鍵

房市景氣不佳，北台灣6縣市中只有15個行政區房價不跌反漲，其中台北市就占了8區。對此，房仲表示主要有3大原因，包括台北市本就抗跌、北市蛋白區坐擁不少建設議題、北市蛋白區新案出現新高單價帶動中古行情。

5小時前

科技人的理想生活圈！中都美食圈＋綠意生活圈「遠雄沐蘊」搶手入主

在高壓的科技業工作環境中，許多工程師都在追求理想的生活圈，日常機能要便利完善，又要能讓心靈得到滋養，位於高雄的中都重劃區，不但有充滿人情味的美食天堂，也有便利的購物商圈，成為科技人眼中的夢幻居住地，深受高薪菁英新貴及高資產客層青睞。

5小時前

A7接待中心成火海　在地曝：部分空間改賣家電

桃園龜山A7重劃區「禾悅花園」接待中心起火，火勢頗大。該建案由家電大廠禾聯集團投資興建，也是首次跨足房市推案，為量體千戶的大社區，已幾乎完銷。在地業者表示，該接待中心已主要在服務換約客戶，另外還有一區改造成銷售家電的地方。

21小時前

全盛時期擁300舞小姐　「白雪大舞廳」2.56億法拍

曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並列台中四大舞廳的「白雪大舞廳」，自1964年開業遇到疫情歇業至今，傳出該舞廳因繼承人訴訟導致債務問題，讓這間全盛時期旗下有300位舞小姐的「白雪大舞廳」進法院拍賣，底價2億5635萬元。

22小時前

保險公司房貸量暴增5倍　首購利率2.65%起

近期保險公司的新增房貸量單月為657件，雖然對比2013年高峰期仍有落差，但現在的案件量也已是2年前的5倍之多。信義房屋專家表示，保險房貸利率也跟隨市場波動，近期有網站顯示首購客戶表定利率2.65%起。

23小時前

礁溪最便宜套房底價50萬法拍　在地曝：會搶爆

宜蘭礁溪出現一間超便宜法拍套房，一拍底價僅50.4萬元，換算單價3.7萬元。在地房仲表示，雖然該社區屋齡老舊，但這價格肯定還是搶爆，用120萬元投標、再抓30萬元裝修費，之後轉租可創造5%以上租金報酬率。

8/26 14:17

【忘拉手煞悲劇】計程車倒退嚕 運將肉身擋！遭活活壓死

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全盛時期擁300舞小姐　「白雪..

好市多月底試營運　南台南副都心..

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓..

A7接待中心成火海　在地曝：部..

油漆、清潔要房客出！台北女退租..

房客不繳租金　房東一看大驚：家..

保險公司房貸量暴增5倍　首購利..

礁溪最便宜套房底價50萬法拍　..

一口氣降價4100萬！　房東鐵..

富邦人壽28億收購「星聚點台北..

ETtoday房產雲

最新新聞more

知名飯店浴室天花板突「掉落石塊..

夏天電費2200元他喊「被台電..

高手5888萬拍下大直樓中樓　..

每百戶僅1.4戶買房！　專家曝..

北市8區房價不跌反漲　房仲指3..

綠意生活圈「遠雄沐蘊」搶手入主

A7接待中心成火海　在地曝：部..

全盛時期擁300舞小姐　「白雪..

保險公司房貸量暴增5倍　首購利..

礁溪最便宜套房底價50萬法拍　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366