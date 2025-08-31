ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房貸荒越演越烈！李同榮：銀行大小眼　8亂象恐讓房市交易癱瘓

▲▼ 財務,理財,儲蓄,投資,房租,房貸,勞保遺屬年金,勞工退休金。（示意圖／取自PhotoAC）

▲買房難更難貸，民眾苦等房貸沒下文。（示意圖／取自PhotoAC）

文／彭蕙珍／今周刊

今年民眾貸款好難，喊苦連天，甚至出現因貸款成數不足，忍痛棄約，損失百萬認賠出場。

房市趨勢專家李同榮表示，銀行貸款大小眼，無視政府對自住、首購的貸款承諾，造成大建商土地照買，款照貸，小建商與首購、自住者望梅止渴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他建議政府應該做4件事：嚴格稽核銀行放貸優先秩序、央行應持續減發定存單，寬鬆資金、央行可採降低利率或存款準備率措施，以及啓動銀行法72-2條的排外條款，疏緩水位上限。

李同榮示警房市搶貸8大亂象

李同榮示警，目前房市搶貸8大亂象不除，房市交易恐陷癱瘓。

1. 銀行大小眼，優先放貸秩序錯亂：銀行業為自身利益，在搶貸風潮下，優先放貸秩序：1. 法人機構夠大；2. 自然人收入夠多；3. 放款利率夠高。

2. 自住、首購、已承諾，排隊苦候，亂成一團：雖然金管會自年初就一再呼籲，首購、自住、已????諾優先，但前線感受，完全兩樣，大建商土地照買，款照貸，小建商與首購、自住者皆望梅止渴。

3. 金融生態風險增高：因資金斷鏈嚴重，貸款流向農漁會、信用合作社、租賃公司、甚至地下金融，金融生態恐踏1995-2001年時，地區基層金融機構逾放激增，市場風險相對增高。

4. 自住第2戶貸款受限，求貸無門：自住第二戶貸款受到央行第七波限貸大幅縮減，交屋時需增加籌措兩到三成自備款，尤其政策溯及既往，傷及無辜。

5. 高價定義門檻降低，害慘已購戶：房價增漲而央行高價定義門檻卻一再壓低，購戶原購時未達高價標準，交屋時跨過高價門檻，則貸款由8成降至3成，落差近5成，產生無力交屋困境。

6. 預售解約數開始劇增，恐引發斷頭風險：因房價續跌，解約數已不斷增加，跌幅若再擴大，已購戶經不起虧損又無力交屋，市場就有斷頭風險。

7. 購屋糾紛頻傳：貸款受限下，若建商無力協助已購戶貸款，而雙方協商又失敗，購屋糾紛就將層出不窮。

8. 爛尾樓事件逐漸增多，恐掀骨牌效應：從二線城市到都會已陸續出現零星爛尾樓出現，一旦有較大建商出現爛尾樓就會有嚴重的骨牌效應。

房市政府應貼近市場 提4大解方

李同榮強調，這8大亂象恐致房市交易陷入癱瘓，向政府提出化解危機4大解方：

1. 嚴格稽核銀行放貸優先秩序：針對金管會所提自住、首購、已承諾、甚至換屋者第二戶，都應確實稽核銀行是否排列為優先放貸對象。

2. 央行應持續減發定存單，寬鬆資金：在市場資金緊俏及需求殷切時，央行應大幅減發定存單，釋放資金到市場上，藉以維持金融市場穩定，以防市場資金斷鏈危機擴大。

3. 央行可採降低利率或存款準備率措施：除現行央行立即可減低定存單之措施外，9月央行理事會應採降息或降低存款準備率措施，使得企業在關稅與升值壓力下，得以喘息，同時也解決房市資金流動性問題。

4. 啓動銀行法72-2條的排外條款，疏緩水位上限：目前本國銀行總存款約58.18兆，房貸總額約15.31兆，佔比約26.3%，接近銀行法72-2條之30%上限，該條款同時有排外條款：「為鼓勵儲蓄協助購置自用住宅，經主管機關核准辦理之購屋儲蓄放款，不在此限。」

因此，新青安過去總貸款額是否可列為排外條款，銀行整體水位就劇減5%以上。或是央行可考慮從現在開始，特定時段的新青安、首購自住、皆列為排外條款，就可避免銀行總貸水位上升問題，同時解決搶貸的燃眉之急。

李同榮呼籲，政府房市政策擬定需要貼近市場，快速機動調整，尤其當今關稅壓境、房貸風暴加劇，央行政策更應主動積極與機動調整，不宜等待3個月一次的理事會才做出決策，在多事之秋，政策不夠靈活，恐反應不及，錯失政策調整時機。

更多今周刊

啃老兒敗光家產，80歲老母僅存600萬退休金最痛頓悟：無私付出，反害他一生「等錢花光母子情也斷了」
當年貸款買台新金，跌到懷疑人生！他月薪3萬如何靠存股翻身，7年養出140張00878、70張第一金

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房貸荒越演越烈！李同榮：銀行大小眼　8亂象恐讓房市交易癱瘓

今年民眾貸款好難，喊苦連天，甚至出現因貸款成數不足，忍痛棄約，損失百萬認賠出場。

29分鐘前

限貸令衝擊！10個月預售屋解約2400件　首購族認賠退屋

央行去年9月祭出第7波房市限貸令後，預售屋解約明顯上升。內政部統計顯示，2021年7月至2025年6月共有4418件解約，其中限貸令實施前38個月累計2018件，平均每月53件；上路後10個月即達2400件，平均每月240件，增幅逾4倍，市場反應相當劇烈。

1小時前

竹北高鐵附近上班！一票推看「苗栗」配月票：比在地人還快到

有網友住新豐，每天騎車到竹北上班，有打算買個2房1廳自住，預算約600至1000萬元。不過竹北房價太恐怖，新豐、湖口雖勉強能接受，但選擇有限，因此考慮買桃園捷運線上的物件。就有不少人反而推薦苗栗，信義房屋專家也指出，苗栗高鐵屬相對低基期選項，其實蠻適合自住兼具中長線投資考量的族群。

3小時前

七期房市悲劇教材　屋主等6年卻換來0獲利

台中最悲催新成屋案出爐，位於七期台灣大道的預售案，預計去年8月交屋，目前屋主表示要拖到明年1月份交屋，這座規劃上千戶的社區，從動工到成屋長達6年，期間不僅遭逢工地火災、歷經停工重建，好不容易迎來交屋，卻碰上央行限貸與房市空頭齊發，一名屋主的告白，聽了令人心碎。

3小時前

東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵

隨著9月開學季到來，各大專院校學生陸續搬進宿舍，宿舍環境也成為網路熱議焦點。近日一名東吳大學學生在社群平台分享宿舍照片，引來網友熱烈討論，更有不少人拿來與國立成功大學新落成的豪華宿舍比較。

7小時前

土地所有權人界定大限在今天！　決定11月地價稅誰來繳

土地所有權人界定大限來了！財政部指出，由於地價稅是按「年」計徵，以今（8月31日）為納稅義務基準日 ，也就是說，8月31日這一天地政機關土地登記簿上記載的「土地所有權人」，就是當年度（ 1 月 1 日至 12 月 31 日）地價稅的納稅義務人，負責繳納全年的地價稅。

8小時前

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳...竟是「天菜排長」　本尊回應了

桃園藝文特區近日一名高顏值帥保全被直擊，網友遠遠拍下兩張照片，直呼「真的很帥」，上傳Threads後因而爆紅，本尊也親自在留言區回應，也有網友翻出，他曾是一名「天菜排長」。

9小時前

一來吃飽又拿錢！清潔員做一半「6000元喊到2萬」　他報警傻眼了

找清潔員被慘騙！一名網友找人做居家清潔，原本談好6000元，對方做到一半卻臨時喊價2萬元，不給就罷工。原PO一開始已先付3000元，還準備食物飲料，結果最後只能報警，警方卻表示屬民事糾紛無法處理，讓他白白損失。文章一出，網友怒轟「根本清潔蟑螂」，提醒務必簽合約、保存紀錄，才不會再當冤大頭。

8/30 18:37

看中新竹園區「1房1廳樓中樓」　專家曝3注意事項

一名網友近日在「買房知識家」社團發文，表示自己看到一間新竹園區附近的樓中樓物件，格局是一房一廳，二樓挑高約兩米可站直，還有窗戶，價格符合預算，但因為兩房太貴，因此考慮是否入手，想問問其他人的意見。對此，信義房屋專家提醒購屋人可以注意三點。

8/30 15:38

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「收回房屋」恐判7年　吞百萬罰款

法國南部觀光城鎮卡爾卡松（Carcassonne），一名屋主因長期租金遭拖欠，趁房客外出度假之際自行更換門鎖並清空屋內物品，結果如今成為被告。這位名叫瑪麗亞（Maria）的屋主，目前正因涉嫌非法侵入住宅與驅逐行為被起訴，一旦罪名成立，最高可判處7年監禁，並面臨10萬歐元（約新台幣357萬元）的罰款。

8/30 10:53

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　..

東吳大學「8人房宿舍」曝光！網..

清潔員做一半「6000元喊到2..

內湖109年老厝8500萬成交..

想買1000萬房！職軍「跑10..

寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢..

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了..

買房1年狂失眠！他「虧2成賣掉..

捷運站走路3分鐘！新北市蓋12..

房東拒給鑰匙　房客天天等開門

ETtoday房產雲

最新新聞more

房貸荒越演越烈！李同榮：8亂象..

限貸令衝擊！貸款卡關　首購族認..

竹北高鐵附近上班！一票推看「苗..

七期房市悲劇教材　屋主等6年卻..

東吳大學「8人房宿舍」曝光！網..

土地所有權人界定大限在今天！　..

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　..

清潔員做一半「6000元喊到2..

看中新竹園區樓中樓　專家曝3注..

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366