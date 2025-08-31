東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵

▲一名東吳大學生分享自己8人寢室的照片，引來網友熱議。（圖／翻攝Threads／5xmbrrse_）

圖文／CTWANT

隨著9月開學季到來，各大專院校學生陸續搬進宿舍，宿舍環境也成為網路熱議焦點。近日一名東吳大學學生在社群平台分享宿舍照片，引來網友熱烈討論，更有不少人拿來與國立成功大學新落成的豪華宿舍比較。

這名東吳學生在社群平台Threads曝光宿舍內部，只見房間左右及前方各有兩張床，中間擺放置物櫃，櫃後仍規劃兩個床位，每張床下方設有個人桌椅，空間顯得擁擠。

照片曝光後，吸引超過1.7萬人按讚、超過77萬次瀏覽，不少網友直搖頭，「可以在裡面打方向燈」、「總覺得中間的人會覺得有點尷尬，轉哪邊都好怪」、「8個人一起住生活品質太差」、「2025年了，結果一堆大學宿舍還是像70、80年代，年輕的孩子們，除了學校排名外，學校宿舍環境也要考慮進去，這種宿舍還在懷舊風學校，應該也要送進歷史」、「如果不說東吳的話，看起來蠻像在當兵的」、「只要有一個睡覺會打呼或磨牙的感覺就超痛苦」、「遇到打呼室友根本無法睡」。

不過也有校友持不同看法，認為宿舍雖擁擠，但價格便宜又方便，「能在校內空堂時回去休息，遇到好室友的話住起來其實蠻快樂的」、「8人宿舍很好呀可以一次交到7個朋友」、「我覺得我那時候住得還蠻舒服的呀，沒記錯的話應該是女二舍」。

根據東吳大學官網資訊，該校宿舍分為榕華樓、柚芳樓、松勁樓、泉思學舍及有容學舍。其中榕華樓、柚芳樓與松勁樓屬較舊宿舍，5人以上合住房型為主，每學期住宿費僅10,200元；泉思學舍、有容學舍則以套房為主，設備新穎，4人套房每人每學期需24,720元，單人套房則高達74,160元。

相較之下，成功大學今年7月啟用斥資12億元打造的「東寧學生宿舍」則顯得豪華。宿舍由三棟大樓組成，共計提供993個床位，房型涵蓋單人、雙人、四人及六人套房，全數配備獨立衛浴與陽台。收費標準為單人套房54,200元、雙人40,700元、四人26,300元、六人15,950元。而除住宿空間外，東寧宿舍也規劃多元設施，包括托嬰中心、商店、討論室、廚房、宗教空間與綠意平台等。

▲成大新完工的東寧宿舍，單人房型一學期要價5萬4千元，可以享受全新設施以及超大落地窗。（圖／成功大學官網）

