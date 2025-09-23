新青安早有無敵星星！　專家點破：首購和換屋族才是真苦主

▲儘管新青安不計入不動產放款天條，但馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，對整體房貸荒救火效果有限。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊於8月12日報導「新青安催買限貸令急煞 打炒房1年爆3亂象」專題，指出新青安橫空出世，催出房市買氣，但就在大批民眾上車後，遇上了限貸令，因此造成3大亂象，包括：1.民眾搶貸疲於奔命，缺錢認賠解約；2.申貸需綁商品，銀行趁亂打劫；3.建商資金緊張，陸續爆爛尾樓。

金管會4日指出，新青安9月1日之後撥款者不計入在不動產放款天條《銀行法》第72條之2限制，但專家指出，新青安原本就有無敵星星，問題不大，但對首購族和換屋族來說，房貸仍是一道難題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院4日拍板，自9月1日起財政部所定的新青安（青年安心成家購屋優惠貸款精進方案）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外，不受30%天條限制。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，公股行庫為了配合政策，不動產放款比率較民營銀行來說較高；這次調整讓公股行庫釋出放款額度，但也只能舒緩新青安貸款排隊問題，尤其這還是從9月1日開始撥款的才適用，先前大排長龍排撥的部分仍需要時間消化，「說起來該政策唯一受惠的是符合新青安的民眾。」

何世昌指出，此舉對全台「房貸荒」救火效果有限，主因在於央行「不動產集中度」未鬆綁，「不動產集中度歷史高點平均為37.9%，去年一度高達37.5%，究竟要降到多少才符合標準？沒有明文規範，也只有央行說了算。」他補充。

事實上，新青安原先就有著無敵星星，銀行本就不得拒貸，貸款民眾面臨的情況多是排撥時間被拉長，鮮少有被迫解約問題；而在這場卡貸風暴中，真正被排擠的是首購和換屋族，原因是銀行面對30%管制上限，在資源有限下，勢必得拉高申貸標準，包括調升利率、貸款成數趨嚴。當然，要是未來新青安撥款不計入限額占比，那麼銀行將釋出更多放款量能，對首購族來說確實多了空間。

綜觀來說，銀行受限的不只是72條之2限制，也同步受到不動產放款集中度約束，「其實就算自9月1日新青安排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外，但對整體房貸『貸不到』亂象幫助極為有限；只要『不動產集中度』不鬆綁，仍舊有房貸荒。水龍頭打開，只是涓涓細流。」何世昌指出，新青安依舊會卡到「不動產集中度」，只要限貸令不鬆綁，一切問題都沒改變。

就如同換屋族「卡貸」難題，要是「先買後賣」，貸款成數就銳減至5成，只要央行限貸令（第七波選擇性信用管制）鎖喉咒不解開，不動產天條管制放寬也沒轍。

事實上，行政院長卓榮泰指示，青年購買自住房屋即便沒有申請新青安貸款，但若符合自住、首購條件，或自住房屋一屋換一屋也應優先滿足；不過，金管會報告內容強調符合新青安貸款民眾不受影響，未對首購和換屋族多作闡述，後續限貸如何發展，仍需密切關注。



更多鏡週刊報導

房貸水龍頭開了！卓揆：新青安、首購、換屋優先滿足 禁銀行搭售

租屋族手刀衝1／月省1.6萬元！北市社宅9/8截止申請 雙寶家庭租金打6折

租屋族手刀衝2／3類族群看過來！ 社宅懶人包必收