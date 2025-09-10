房客「每月被催繳租金」嫌房東囉嗦！他曝2招解：不必再擔心漏繳

▲有房東發文抱怨，覺得每個月都要催房客繳房租實在心累。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「好的租賃關係是建立在互信與責任感之上！」粉專「喬王的投資理財筆記」發文表示，之前有個房東PO文說，每個月都要催繳房租，實在很心累，而房客則解釋自己真的很忙，不懂房東為何要這麼囉嗦。對此，他就提供2個解法。

「喬王的投資理財筆記」發文表示，他之前在某個房東社團上看到，有名房東PO文說，他每個月都要催繳房租，讓他覺得很心累，至於房客則解釋自己很忙碌，且最後也有匯款，不解房東為何要囉嗦這麼多，言語中似乎沒有太多的歉意。

「喬王的投資理財筆記」對此提供2個解法，首先，是設定行事曆，建議房客在手機裡面設定提醒，以避免忘記；再來，就是預約轉帳，銀行帳戶有個功能是「預約轉帳」，只要是先輸入每月轉帳的日期和金額，就可以持續固定轉帳，不必擔心漏繳，不過前提是，房客的帳戶要有足夠的餘額。

只是「喬王的投資理財筆記」也說，按照過往的經驗，不按時繳租又一堆理由的房客，通常在管理上還會伴隨其他問題，所以如果租約到期，「我會建議不續約比較好」，畢竟「繳租」是房客的責任，但每個月「繳組」不是房東的義務。他認為，好的租賃關係應該建立在互信和責任感上，「當房客準時繳租，而房東提供良好的居住環境，雙方各自履行承諾，才是長久合作最輕鬆的方式」。

