新青安大鬆綁「最新實況」卻尷尬了　專家破關鍵：民眾才會買單

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

行政院4日拍板，確定將新青安放寬。不過，房產專家何世昌觀察指出，首個周末的最新房市情況，並未出現期待中的熱絡反應。根據他向五家大型代銷公司高層詢問所得，整體來客量與成交組數僅與前一周持平，落差範圍約正負5％，顯示市況依舊低迷。

何世昌今發文表示，不少案場雖在周四、周五積極致電邀約，但多數消費者連接待中心都不願意前往，更別說實際成交。

他進一步歸納三大原因，其一，消費者質疑政府鬆綁是否「玩真的」，擔心出現「狼來了」情況，買房後貸款卻卡關；其二，市場普遍認定「央行臉色更重要」，由於央行並未放寬房貸管制，民眾傾向等待第三季理監事會議後再決定；其三，部分人以民俗月忙中元普渡為由，延後看屋計畫。

▲行政院4日拍板，確定將新青安放寬，不計入《銀行法》第72-2條天條限額，打開房貸水龍頭。（示意圖／記者項瀚攝）

不過，他也笑言，第三點只是「牽拖」，過去就算是鬼月，案場仍能人潮滿滿，真正關鍵還是政策可信度與央行態度，若行政院想扭轉市場觀望氣氛，恐怕需要更具體的政策行動來讓民眾相信「政府是玩真的」。

對此，網友們紛紛回應，「現在執政者的態度最為重要，市場雖然不見得馬上能回溫，但最壞的情況應該已經過了」、「政府敷衍了事，水龍頭的水開開？開多大？權在行庫，誰敢下賭注」、「沒錯啊！央行不鬆手，就只是小水滴。央行就是朕。朕沒給，你不能搶」、「漲要急看跌要緩看，讓子彈飛一會，我覺得不漲小跌最好」。