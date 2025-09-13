被限貸令害到！YTR賣6188萬預售屋獲利900萬　網批炒房仔

記者葉國吏／綜合報導

擁有82.5萬粉絲的YTR「我是老爸，我不要當爸」的網紅老爸，四年前在新店以6128萬購入一間預售屋，本想明年交屋後入住。但因房市政策變動，原以為能貸款七成，如今銀行僅願提供三成，他得補足多達2500萬差額。權衡之下，他選擇賣掉房子，並預估扣稅後可淨賺900萬。結果被網友大罵炒房。

▲YTR「我是老爸，我不要當爸」。（圖／翻攝臉書／我是老爸，我不要當爸！，下同）

老爸坦言，這個決定困擾了他一整個月。他提到，孩子還小，未來教育支出龐大，加上自媒體收入不穩定以及身體健康因素，讓他不得不重新考量。他曾因腦瘤破裂返台開腦手術，妻子也擔心他硬撐下去會影響健康。目前，他已透過房仲開始著手賣房，並透露若未在合約轉讓期限內賣掉，夫妻倆會繼續努力，完成四年前為家的夢想。

回憶起買房的初衷，老爸說當時是為了讓一家人有更舒適的住處。他們需要更大的空間來兼顧家庭與工作，最後在熟悉的新店生活圈找到理想建案，位於指標性地段裕隆城對面，交通便利且視野開闊。他購入高樓層、兩個車位，共93.56坪，總價6128萬，剛好超過豪宅稅門檻。然而，因限貸令，他不得不出售。房仲建議開價7988萬，但接手者得準備至少七成資金和增值費用，門檻不低。

至於是否涉及炒房，網友看法分歧。有人批評他「活該被罵炒房仔」，認為這是明顯的投機行為；也有人表示理解，認為他原本是為自住而買房，若非打房政策影響，他根本不會選擇出售。老爸面對外界抨擊，似乎早有心理準備，但這次決定，更多是基於現實壓力做出的取捨。