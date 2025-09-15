後站老木屋「島呼冊店」要掰了！　在地10年...突傳月底熄燈

▲島呼冊店。（圖／GOOGLE MAPS）

記者許凱彰／嘉義報導

嘉義市知名獨立書店「島呼冊店」9/10突宣布將於9月底結束營業，消息一出，讓地方文化界及忠實讀者感到震驚與不捨。書店店面因為丹娜絲颱風、西南氣流豪雨影響，導致書店屋頂受損，書籍及物品受潮移出，最終在團隊的討論後，決定正式停業。

島呼冊店在2014年創立，地點設在車站後站一處木屋，是嘉義重要文化交流平台。

島呼冊店決定停業，在臉書粉專全文如下：

十年前，我們在這棟老木屋裡，種下了一個簡單卻真誠的念頭。

「島呼」，既是豆腐，也是回應這座島嶼的呼喚。

我們希望，發生在台灣這片土地上的議題，能在這裡被傾聽、被對話。

​

謝謝大家一路以來的支持❤️

不論是購買使用台灣大豆製成的豆漿與豆腐，

理解選書的意涵及新書原價販售的重要性。

或是參與一場又一場的講座、影展、藝文表演、大小會議，

甚至只是日常裡的一句「最近在忙什麼？」

都讓這個空間能持續呼吸，走過十年。

​

如今，島呼冊店即將畫下休止符。

雖是意料之外的結束，但也是回應老天的安排。

雖然實體空間將熄燈，我們仍會在嘉義的友好空間，繼續舉辦講座，延續島呼與大家的連結。

​

最後，歡迎再來和管家、豆子人相遇，

帶走一本書、一張椅子、一份回憶。

「10年有緣，再會」。島呼書店表示，將在21日到27日出清特賣，其中物品包括新書、受損書、選物、農產品及二手餐具，還有桌椅層架，地點在西區中正路660號。