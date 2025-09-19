房貸水龍頭微鬆綁　台中房市遇「水塔沒水」

▲全台房市在交屋潮壓力下，近期出現一波「脫手潮」，其中台中海線市場受挫頗深。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台房市在交屋潮壓力下，近期出現一波「脫手潮」，其中，台中市場受挫頗深，東森房屋太平中山加盟店店東林俊亨就說：「水龍頭開了，但水塔沒水」，以目前市況來說，難以真正帶動成交。

觀察台中市場現況，一路從海線擠兌回市區，清水、梧棲、沙鹿等海線區域，因過去投資客比重較高，現在轉售平盤也難成交，價格修正壓力更為沉重。但一路至74環內的區域，包含市區、太平、大里等區域，若是3年前進場的物件，只要屋主願意平盤釋出，大致仍可順利脫手。

▲面對水龍頭開了，業者指出這波現象本質上並非新增買氣湧入，而是政府針對建商交屋潮推出「政策性解套」。（圖／記者陳筱惠攝）

面對水龍頭開了，林俊亨指出，但這波現象本質上並非新增買氣湧入，而是政府針對建商交屋潮推出「政策性解套」。由於過去新青安政策提前釋放10年買盤，如今市場缺乏新動能，僅靠房貸條件微幅鬆綁，形同「水塔沒水」，難以真正帶動成交。

「這三年全台約有40萬戶新案交屋，平均每年超過12萬戶，這些量體必須消化。」林俊亨分析，政府雖放寬換屋切結期限至一年半，但實際上銀行若未進一步鬆綁貸款成數，市場仍難恢復榮景。

▲東森房屋太平中山加盟店店東林俊亨認為，有條件、自住需求的買方或許能趁勢挑到合適物件。（圖／業者提供）

從買賣雙方心理來看，與以往政策一出就帶動買盤不同，林俊亨：「這波萎縮明顯。加上賣方普遍口袋深，不願在行情不佳時低價出脫，轉而選擇出租應對，但大量新案交屋湧入租賃市場，導致周邊租金略微下修。買方則受實價登錄透明化影響，看見行情緩跌，更加觀望。」

林俊亨認為：「這波市場主流仍是總價思維，在多數建商鎖定1500萬元或2000萬元以內的產品銷售時，長期下來房屋坪數也將不斷下修。」

▲這波市場主流仍是總價思維，購屋族多鎖定1500萬元或2000萬元以內的產品。（圖／業者提供）

展望後市，林俊亨說：「政策目前未進一步鬆綁，台中房市恐將陷入3~5年的緩跌期。不過有條件、自住需求的買方或許能趁勢挑到合適物件，但若工作或收入不穩，建議暫時觀望。「現在不用擔心買不到，因為這幾年房價已經噴太高，市場正走向修正不容易再創高。」