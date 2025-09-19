ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房貸水龍頭微鬆綁　台中房市遇「水塔沒水」

▲▼台中海線,清水,梧棲,海線鳥瞰,房市,房價,重劃區,新市鎮特區,台中港 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台房市在交屋潮壓力下，近期出現一波「脫手潮」，其中台中海線市場受挫頗深。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台房市在交屋潮壓力下，近期出現一波「脫手潮」，其中，台中市場受挫頗深，東森房屋太平中山加盟店店東林俊亨就說：「水龍頭開了，但水塔沒水」，以目前市況來說，難以真正帶動成交。

觀察台中市場現況，一路從海線擠兌回市區，清水、梧棲、沙鹿等海線區域，因過去投資客比重較高，現在轉售平盤也難成交，價格修正壓力更為沉重。但一路至74環內的區域，包含市區、太平、大里等區域，若是3年前進場的物件，只要屋主願意平盤釋出，大致仍可順利脫手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 烏日房市,空拍,高鐵站,舊市區,烏日區,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲面對水龍頭開了，業者指出這波現象本質上並非新增買氣湧入，而是政府針對建商交屋潮推出「政策性解套」。（圖／記者陳筱惠攝）

面對水龍頭開了，林俊亨指出，但這波現象本質上並非新增買氣湧入，而是政府針對建商交屋潮推出「政策性解套」。由於過去新青安政策提前釋放10年買盤，如今市場缺乏新動能，僅靠房貸條件微幅鬆綁，形同「水塔沒水」，難以真正帶動成交。

「這三年全台約有40萬戶新案交屋，平均每年超過12萬戶，這些量體必須消化。」林俊亨分析，政府雖放寬換屋切結期限至一年半，但實際上銀行若未進一步鬆綁貸款成數，市場仍難恢復榮景。

▲▼台中太平房市。（圖／東森房屋太平中山加盟店提供）

▲東森房屋太平中山加盟店店東林俊亨認為，有條件、自住需求的買方或許能趁勢挑到合適物件。（圖／業者提供）

從買賣雙方心理來看，與以往政策一出就帶動買盤不同，林俊亨：「這波萎縮明顯。加上賣方普遍口袋深，不願在行情不佳時低價出脫，轉而選擇出租應對，但大量新案交屋湧入租賃市場，導致周邊租金略微下修。買方則受實價登錄透明化影響，看見行情緩跌，更加觀望。」

林俊亨認為：「這波市場主流仍是總價思維，在多數建商鎖定1500萬元或2000萬元以內的產品銷售時，長期下來房屋坪數也將不斷下修。」

▲▼台中太平房市。（圖／東森房屋太平中山加盟店提供）

▲這波市場主流仍是總價思維，購屋族多鎖定1500萬元或2000萬元以內的產品。（圖／業者提供）

展望後市，林俊亨說：「政策目前未進一步鬆綁，台中房市恐將陷入3~5年的緩跌期。不過有條件、自住需求的買方或許能趁勢挑到合適物件，但若工作或收入不穩，建議暫時觀望。「現在不用擔心買不到，因為這幾年房價已經噴太高，市場正走向修正不容易再創高。」

關鍵字：台中房市政策成交觀望東森房屋水龍頭貸款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房價時光機回到3年前！　14期泓瑞「洲際之森」免擔心買貴

近期台中房市歷經信貸緊縮、買氣降溫，但對於真正具備地段優勢與產品實力的建案，市場仍展現強大支撐力。特別是北屯14期重劃區，不僅率領「新北屯」發展利基，更串聯74號快速道路與生活圈，在交通、商圈、學區、公園等條件齊備下，是許多置產、首購、換屋族的首選。

1小時前

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸　海悅發5點聲明澄清

拿下「台北市議會舊址地上權」開發案的金毓泰公司，涉入銀行詐貸一事。海悅發表5大聲明，並強調：「此為金毓泰前經營團隊之不法行為，與海悅暨旗下子公司完全無涉。」

2小時前

考量稅務「左手換右手」　南屯老牌汽旅9.9億交易

台中市南屯區老牌汽車旅館「緣橋汽車旅館」出現交易，且每坪成交180萬元，換算總價超過9.9億元，不過實際查詢，該筆交易為原地主移轉給自家人設立的法人，專家認為應是稅務考量。

3小時前

房貸水龍頭微鬆綁　台中房市遇「水塔沒水」

全台房市在交屋潮壓力下，近期出現一波「脫手潮」，其中，台中市場受挫頗深，東森房屋太平中山加盟店店東林俊亨就說：「水龍頭開了，但水塔沒水」，以目前市況來說，難以真正帶動成交。

5小時前

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍賺　康是美店面卻慘淪賠售

板橋「浮洲合宜住宅」A2區陸續解禁，今年住宅轉手都是翻倍賺起跳，甚至有戶別大賺180%。不過，該社區店面當初就不計入購買優惠，如今轉手甚至出現賠售慘況。

6小時前

高科技商辦＋水岸住宅雙軌並進　新店「河岸繁星」微型城市成形

緊鄰寶高的榮工舊工業區，因政府主導的「河岸繁星計畫」轉型蛻變，結合住宅、研發與便捷機能，讓新店東側不只是產業基地，更描繪出水岸綠意、創意共生的宜居宜業新風貌。

6小時前

信用管制滿1年重擊房市　七都交易量暴跌近腰斬

央行自去年9月19日祭出第七波信用管制，迄今屆滿一年，房市風向明顯逆轉。房仲集團19日公布最新實價登錄分析，統計政策前後各11個月的數據，結果顯示七都交易量全面萎縮，跌幅都在4成以上，以新竹、台中最為明顯，新竹大減56.4%，台中更首度跌破萬件大關。

7小時前

房+車雙貸族破9.5萬人創高　人均背債金額達756萬元

全國同時背負「車貸＋房貸」的人口超過9.5萬人，創下新高，且人均背債金額達756.6萬元，比同時背負「房貸+信貸」的平均金額還高，顯示養房又養車的壓力山大。

8小時前

黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　2899萬成交破上拍

從高雄發跡的知名連鎖咖啡集團「黑浮」，在地知名度超高，去年底陸續傳出財務問題，還爆出積欠員工薪水，該集團負責人名下位於高雄美術館特區的自住房產，因清償票款強制執行遭到法拍，日前三拍共吸引16人搶標，最終以破上拍的2899萬元成交，驚呆在地人。

8小時前

【廣編】雋益開發建設攜手樹林地主共推危老重建　共築宜居美好生活

雋益開發建設宣布，與新北市樹林區三福段地主正式簽署委建合作契約，攜手推動危老重建計畫。此舉不僅響應政府政策，更展現雙方合作共贏的決心，透過雋益開發建設專業營建實力與地主的信任支持，共同實現社區安全再造、資產活化與生活價值提升。

8小時前

【回應了】台灣有沒有「光復節」？　行政院：行政機關會依法行政

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「1電器」竟是高耗電前10名　..

最新電費「真的只要198元」 ..

沈玉琳豪宅單價站6字頭　鄰居長..

租屋正義來了！帥過頭嘆「你要付..

房東見「使用痕跡」要收8000..

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍..

現成迪卡儂房東沒誘因　中石化亞..

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產..

「金龍海嘯」持續打房！　央行1..

租屋處用電141度　「電費破3..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房價時光機回到3年前！　14期..

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸..

考量稅務「左手換右手」　南屯老..

房貸水龍頭微鬆綁　台中房市遇「..

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍..

河岸繁星啟動！新店微型城市成形

信用管制滿1年重擊房市　七都交..

房+車雙貸族破9.5萬人創高　..

黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　..

雋益開發建設攜樹林地主危老重建

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366