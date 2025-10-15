9100萬賣出大安區豪宅！婦拒繳1569萬奢侈稅慘了　遭北院裁定管收

▲吳婦出售北市一處房產，但卻拒繳奢侈稅因此遭裁定管收。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者莊智勝／台北報導

嘉義一名年逾50歲的吳姓婦人於102年間銷售台北市大安區一處不動產，價格高達9100萬元，但吳婦卻未依特種貨物及勞務稅條例規定期限繳納奢侈稅，經財政部台北國稅局查獲並補徵稅額，共計1569萬餘元，成為台北分署列管之滯欠大戶，且吳婦還被發現有隱匿、處分財產之事由，因此台北分署於9日聲請管收，並由北院裁定管收，送交台北女子看守所執行。

台北分署指出，吳婦滯欠鉅額奢侈稅，經台北國稅局104年間送達繳款書，惟其未依期限繳納，移送機關隨即移送台北分署執行。台北分署經調查吳婦財產流向，發現吳婦買賣該筆不動產後，仍提領及匯出其銀行帳戶內存款高達4300餘萬元，已經構成「隱匿、處分應供強制執行財產」、「顯有履行義務之可能，故不履行」等法定管收事由，經台北分署多次命其陳報財產，惟吳婦皆未依限陳報，台北分署遂向台北地院聲請拘提，並於9月9日拘獲吳婦。

吳婦到場後辯稱，該筆不動產買賣及前開處分資金原因皆不知情，自己從頭到尾都是擔任人頭角色，只負責簽名蓋章，提領的現金也未經她手；惟吳婦就各項資金流向之陳述不僅無充分實據支持且無正當性，明顯背離社會通念。

台北分署認為吳婦符合管收要件，向北院聲請管收。案經北院審理後裁定管收吳婦，因吳婦仍堅不提出具體清償方案，台北分署爰將其送交台北女子看守所執行管收。

台北分署呼籲，民眾知悉可能滯欠公法上金錢給付義務時，即應積極面對處理，更不應有隱匿、處分財產之行為，否則不僅可能遭執行分署聲請拘提、管收，而喪失人身自由，而仍不能免除滯欠之公法上金錢給付義務，實是賠了夫人又折兵。