老屋翻新不用等危險！新北補助最高1500萬

▲新北老屋翻新補助大升級！同意率只要50%，最高補助1500萬。樹林區鎮前街立面修繕案更新前照片。（圖／新北市政府都市更新處）



記者董美琪／綜合報導

新北市政府為鼓勵老舊建築物整建維護，正式發布「老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，自9月18日起上路。新制不僅大幅放寬申請同意比率，最高補助比率也提升至85%，每案最高可達1,500萬元，內容涵蓋立面修繕、耐震補強、弱層補強與增設電梯，提供市民更多翻修老屋的選擇。

新北市都市更新處25日表示，老屋不等於危屋，透過專業鑑定即可了解安全狀況，若建築結構穩固，民眾可選擇整建維護以提升建物機能與安全性。新制同意比率從過去的高標放寬至只需50%所有權人同意或區權會決議，即可申請補助。技術審查方面，市府與建築師、土木技師、結構技師三大專業公會合作，導入專業簽證與審查機制，行政程序也更為簡便。

▲新北市樹林區鎮前街立面修繕案更新後照片。（圖／新北市政府都市更新處）



新北市建築師公會理事長汪俊男表示，公會持續與市府合作提供諮詢輔導與法令說明會，並給予市府專業建議。此次修法納入弱層補強並放寬同意比率，有助促使更多民眾關注建築物整建維護的重要性，提升居住安全與舒適度。

市府舉例，位於樹林火車站前的連棟老屋，近期透過補助完成立面修繕，外牆磁磚更新、管線整理、鐵窗改造後，不僅改善外觀，更強化建物機能，讓居民找回安心的居住環境。

截至目前，新北市多元整建維護已核准超過471案，顯示民眾越來越重視老屋翻修。市府也提供免費到府現勘諮詢與法令說明會，民眾可洽詢都市更新處（02）29506206，了解更多整建維護資訊。