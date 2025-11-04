兒住家裡是孝順！女兒婚後住娘家「卻被酸毒姑」　網1原因不挺

▲原PO不解，為何女兒住娘家就被稱作毒姑。（圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼女兒住家裡就要被說毒姑？連常回自己的娘家都不行？」有網友近日發文表示，對女兒來說，娘家就是自己從小長大的家，為什麼不能回去？愛說別人女兒是毒姑，根本只是想要占傳統的便宜，然後啃老而已。貼文曝光後，引起網友討論。

近日有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中發文表示，為什麼兒子、媳婦婚後住家裡會被稱讚孝順，但女兒婚後住在娘家，卻常被酸是「毒姑」或「吃軟飯」？

原PO直言，娘家是女兒從小長大的地方，為什麼婚後回來住就要被貼上標籤？那些嫌棄女兒是「毒姑」的人，有沒有像傳統媳婦一樣幫家裡打掃、煮飯洗衣、帶長輩看病、煮三餐、拿錢給長輩？

原PO更批評，愛說人家女兒是毒姑的人，「說到底就是要占傳統的便宜，行啃老之實而已」。她認為，既然結婚就應該搬出去獨立，想當家做主，請在自己付房租的房子裡，或是自己買的房子裡，「那才叫你家」。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我們想搬出去住，是被攔住」、「有時候要問一下老人肯讓兒子搬走嗎」、「其實一堆媳婦應該很不想跟公婆住吧，被趕會超開心，問題出在你兄弟」。也有網友認為，「你所有的問題其實都不是單向的答案，毒姑、壞媳婦，這些稱呼很多都是看事情角度不同而來」。