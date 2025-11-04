租嘉縣套房租金「年年漲1千」！內行嘆1事：沒有一間不漲的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少人不想買房、寧願租屋，但就有租屋族哀怨詢問「請問大家租套房，房東有每年都漲（租金）嗎？」說他以前有租屋過，但當時的房東都沒漲房租，可現在的房東每年漲1千塊，「知道現在什麼都漲，但漲幅這樣真的心累」，並透露他是在嘉義縣，引發話題。

原PO在PTT的WomenTalk板發起閒聊「套房租金年年漲1000」，文中表示，他以前也有租屋過，但當時的房東沒有漲過價，可是現在的房東每年都漲房租，「目前邁向第三次簽約，明年打算不再租。」他覺得自己準時繳費，房間維持得很乾淨，「這樣算好房客吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO感到很無奈，當初會租是因為臨時，雖然很小間，但房租還可以，就想說先租個幾年，沒想到房東年年漲，一次就漲一千塊，「跟他討論，房東說他租給別人已經多少多少，我的價格已經很優惠。」可漲價後，他覺得以地理位置來說，該物件並不划算，「去個超商也要騎車10分鐘，旁邊都是稻田。」

他也在留言處透露，物件位在嘉義縣，「我是可以接受漲一些，畢竟現在什麼都漲，但這種漲幅我真的很氣。」貼文引發討論，「就搬吧！他可能就是吃定你不搬」、「我是住2年，第3年要續租房東漲1000」、「搬家成本更高，租方仲介費+時間成本，你自己算一下。」其中，還有網友表示，「嘉義縣很多房東現在仗著有台積電在蓋瘋狂漲房租…沒有一間不漲的。」