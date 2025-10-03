史上最慘「金九」？中國房價續跌　連41月沒止血

▲中國「金九銀十」遇冷，中古屋價再創新低。（示意／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國房市素有「金九銀十」的旺季傳統，但中國指數研究院1日公布的數據顯示，今年9月市場表現疲弱。百大城市中古屋均價每平方公尺人民幣1萬3381元（約每坪新台幣18.9萬元），月減0.74%、年減7.38%，已連續下跌41個月。雖然新屋價格月增0.09%，但漲勢較8月縮小0.11個百分點，顯示市場買氣不如往年。

「金九銀十」源於中國國慶長假帶來的消費潮，買房高峰往往提前在9月出現，過節後雖略有回落，但仍維持高檔。不過今年情況不同，中古屋雖成交活絡，但掛牌量居高不下，價格持續面臨下壓壓力。統計顯示，第3季中古屋價格下跌2.26%，較前季跌幅擴大；前3季累計下跌5.79%。

新屋市場同樣不如預期。部分核心城市積極推案，帶動結構性小漲，但整體漲幅有限。9月百城新屋均價每平方公尺1萬6926元，月漲0.09%、年增2.68%。第3季價格上漲0.47%，漲幅也較前季縮小；前三季累計上漲1.63%。

展望後市，為了實現全年約5%的經濟成長目標，並確保「十四五」規劃（2021～2025年）順利收官，市場預期官方第4季將加大政策力道，房地產措施將持續聚焦「止跌回穩」，不排除再祭出刺激方案。此外，10月下旬召開的中共二十屆四中全會，也被視為未來5年房地產政策走向的關鍵，外界高度關注定調方向。