ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

史上最慘「金九」？中國房價續跌　連41月沒止血

▲▼中國房市,房產雲,中國房地產,上海。（示意／路透）

▲中國「金九銀十」遇冷，中古屋價再創新低。（示意／路透）

記者董美琪／綜合報導

中國房市素有「金九銀十」的旺季傳統，但中國指數研究院1日公布的數據顯示，今年9月市場表現疲弱。百大城市中古屋均價每平方公尺人民幣1萬3381元（約每坪新台幣18.9萬元），月減0.74%、年減7.38%，已連續下跌41個月。雖然新屋價格月增0.09%，但漲勢較8月縮小0.11個百分點，顯示市場買氣不如往年。

「金九銀十」源於中國國慶長假帶來的消費潮，買房高峰往往提前在9月出現，過節後雖略有回落，但仍維持高檔。不過今年情況不同，中古屋雖成交活絡，但掛牌量居高不下，價格持續面臨下壓壓力。統計顯示，第3季中古屋價格下跌2.26%，較前季跌幅擴大；前3季累計下跌5.79%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新屋市場同樣不如預期。部分核心城市積極推案，帶動結構性小漲，但整體漲幅有限。9月百城新屋均價每平方公尺1萬6926元，月漲0.09%、年增2.68%。第3季價格上漲0.47%，漲幅也較前季縮小；前三季累計上漲1.63%。

展望後市，為了實現全年約5%的經濟成長目標，並確保「十四五」規劃（2021～2025年）順利收官，市場預期官方第4季將加大政策力道，房地產措施將持續聚焦「止跌回穩」，不排除再祭出刺激方案。此外，10月下旬召開的中共二十屆四中全會，也被視為未來5年房地產政策走向的關鍵，外界高度關注定調方向。

關鍵字：中國房市房產雲中國房地產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台中新任土地公出爐　亞昕集團手握逾2萬坪地

台中新任土地公出爐，由上櫃建商亞昕集團（5213）拿下，今（3）日亞昕集團與中興大學產學合作活動後，手握庫存超過2萬坪土地的亞昕集團董事長姚政岳透露：「房市盤整下，中台灣地區的推案，我們採取伺機而動。」至於如何伺機，則全看政策。

4小時前

史上最慘「金九」？中國房價續跌　連41月沒止血

中國房市素有「金九銀十」的旺季傳統，但中國指數研究院1日公布的數據顯示，今年9月市場表現疲弱。百大城市中古屋均價每平方公尺人民幣1萬3381元（約每坪新台幣18.9萬元），月減0.74%、年減7.38%，已連續下跌41個月。雖然新屋價格月增0.09%，但漲勢較8月縮小0.11個百分點，顯示市場買氣不如往年。

5小時前

4間房子全賣了！美國有錢人寧願租屋　3理由曝光

美國女子喬伊（Bernadette Joy）與丈夫顛覆傳統觀念，在兩人的淨資產達到100萬美元後，出售手上所有的房子，回歸租屋生活，並成功在3年內再度賺進100萬美元。喬伊稱，她手中的現金早就多到可以買下一間房子，雖然有錢，但寧願選擇租屋，並吐露這背後的3大原因。

6小時前

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

美國房貸利率短暫下探後迅速反彈，導致9月底當周全美房貸申請總量下滑12.7％，其中再融資需求驟降，是最大主因。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布的季性調整數據，上周房貸再融資申請量大減21％，雖然仍較去年同期高16％，但當周平均利率已比去年高出32個基點，削弱了融資誘因，使得再融資佔整體房貸申請比重從60％降至55％。

7小時前

薪水追不上房價！小宅日本化模組＋高坪效　20坪塞三房兩廳將成常態

小坪數住宅在台灣並非新鮮事，但近年市場走向已出現轉變，因為產品正逐步朝向日本公寓式住宅的模式發展，尤其在雙北地區最為明顯。專家分析，這反映的不僅是房價壓力，更是家庭結構與居住型態的深層變化。

8小時前

搶便宜買A7　人妻通勤新北住1年「狂讚3優點」：生活品質提升了

一名網友分享自己在桃園龜山「A7重劃區」生活一年的心得，從中部北漂到新北上班，儘管周邊生活機能不如A8、A9，空污、墳墓與交通也曾讓他卻步，但因為預售買得早、價格實惠，住起來空間寬敞又舒適，加上生活節奏比雙北輕鬆，讓她大讚「住得開心舒適，而且便宜，坪數大，建案格局好！」

9小時前

【廣編】亞昕集團15年來斥資近億打造林口扶輪公園　實踐ESG企業公民精神

亞昕集團(5213.TWO)今日宣布，其對林口扶輪公園的認養正式邁入第十五個年頭。為紀念此一重要里程碑，集團透過旗下的亞昕環境保護基金會，再度投入約1,600萬元啟動「花園景觀改造工程」，將公園的永續發展推向新高。

9小時前

買套房「一家四口夠住嗎？」　網見1關鍵：不可以還是得可以

買房要考慮的，可能不只是地點與價格。近日有名女網友發文透露，他們台南的透天厝因土地產權問題即將賣掉，由於分到的金額大約只有100至200萬元，加上她和妹妹的薪水都不高，所以本有意買套房，只是家人得知後，卻堅持要買透天厝，因此她就想知道，全家住套房會太過分嗎？貼文曝光後，引起討論。

10小時前

明明寫1坪40萬！買家一問「要56萬元」傻眼了　房仲曝真相

房市資訊透明化，本意是要讓買方更快掌握行情，但數據呈現方式不同，卻常讓人產生誤解。臉書粉專「好棒棒房仲日常-阿偉」分享帶看經驗，一名客人原以為社區行情僅一坪40萬元，結果與房仲口中的「56萬元」差距過大，當場質疑價格有誤，直到房仲解釋其中差異，才化解誤會。

10小時前

買賣移轉棟數創史上最大減幅　葉凌棋籲：降價促成交

房市持續低迷，Q3七都中古屋房價跌幅擴大，議價率皆維持在10%以上高檔。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房價將持續修正，直到央行放寬也不見得落底，今年移轉棟數預測再下修，年減23~25%，恐不及27萬棟，單年減幅更達史上最大。

11小時前

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「這3種房子」最難貸到款！專家..

4間房子全賣了！　美國有錢人寧..

明明寫1坪40萬！買家一問「要..

7月房貸利率2.303%　專家..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

輝達北士科案恐淪「四輸局」？　..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區..

台中新任土地公出爐　亞昕集團手..

買預售屋遇屋主退訂　過來人點頭..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台中新任土地公出爐　亞昕集團手..

中國房價續跌　連41月沒止血

4間房子全賣了！　美國有錢人寧..

美房貸利率回升重擊再融資需求　..

小宅日本化模組＋高坪效　20坪..

搶便宜買A7　人妻通勤新北住1..

亞昕集團15年來斥資近億打造林..

買套房夠住嗎？　網見1關鍵：還..

明明寫1坪40萬！買家一問「要..

買賣移轉棟數創史上最大減幅　葉..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366